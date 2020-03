Vzhledem k tomu, že se v České republice objevilo onemocnění COVID-19 (“koronavirus“), je z rozhodnutí vlády ČR vyhlášen zákaz návštěv v nemocnicích na vybraných odděleních. V Oblastní nemocnici Kladno (ONK) jsou zakázány návštěvy na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), na všech odděleních JIP, na interních odděleních a plicních oddělení.

Kladenská nemocnice vyhlásila zákaz návštěv na vybraných odděleních. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

"Tento zákaz platí až do odvolání, to znamená až do doby zlepšení celkové epidemiologické situace natolik, že umožní opětovné povolení návštěv. Výjimkou jsou závažné důvody, kdy primář příslušného oddělení, jeho zástupce nebo lékař ve službě mohou návštěvu u pacienta povolit, ale jen za přísných hygienických opatření a na nezbytně nutnou dobu," řekla mluvčí ONK Hana Plačková.