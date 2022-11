Kladno povede i v dalších čtyřech letech primátor Milan Volf

Od minulého roku se odpůrci hazardu snaží prosadit vyhlášení referenda. Stále neúspěšně. „Město dělá obstrukce, a proto podáváme žalobu. Návrh na referendum jsme předali městu v srpnu a po odstranění vad znovu na konci září. Město však vytýká návrhu stejné chyby a celé to dělá dojem, že jde jen o to všechno co nejvíce protáhnout,“ je přesvědčena členka opozice Anna Gamanová (Opravíme Kladno, za STAN).

Odpůrci hazardu jsou podle Gamanové přesvědčeni o tom, že jde o hájení prospěchu zájmových skupin a hlavně o velké peníze. „Je to vidět už z toho, že město v předešlých letech dvakrát schválilo vyhlášku, která rušila všechny herny a kasina. Než ale stihly vyhlášky vstoupit v platnost, vedení v čele s primátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno) je dvakrát opět zrušilo. Referendum je proto jedinou cestou, jak docílit trvalé změny. Žalobu jsme podali v úterý 1. listopadu a nyní bychom měli mít do měsíce rozhodnutí," dodává Gamanová.

Chyby v podpisech referenda

Podle kladenské radnice nejde o bojkot, ale s návrhem referenda, který nadále obsahuje vady, není možné v této podobě pracovat. „Přípravný výbor dosud nepředložil bezvadný návrh pro vyhlášení referenda, oba dosud podané návrhy obsahují zásadní nedostatky. Na tuto skutečnost byl přípravný výbor písemně upozorněn a zjištěné vady dosud neodstranil. V podpisových arších se objevily například podpisy osob, které nemají bydliště na území města Kladna, podpisy zesnulých nebo osob, které nemají podle zákona právo hlasovat v místním referendu,“ říká mluvčí Kladna Vít Heral.

Otazník visí podle mluvčího i nad složením přípravného výboru, který nebyl po celou dobou shodný. „Informace a výroky z tiskové zprávy iniciativy Kladno proti hazardu jsou zavádějící, nepřesné a slouží patrně jen k politickému zviditelnění opoziční zastupitelky Anny Gamanové. Zdůrazňuji, že Magistrát města Kladna postupuje při posuzování návrhu na vyhlášení referenda zcela v souladu s platnou právní úpravou,“ dodává Heral.

V minulosti bylo na Kladně v provozu okolo 130 míst s provozem výherních hracích přístrojů, nyní je podle vyhlášky povoleno pouze 12 adres, na kterých lze hazardní hry provozovat.

Iniciátoři referenda sbírali podpisy několik let, oproti minulosti musí nyní kasina a herny splňovat mnohem přísnější zákonná opatření a regulace.

Vedení města Kladna navíc nepovažuje plošný zákaz hazardu za přínosný a smysluplný, chce jít nadále cestou přísné adresné regulace. Mělo by tím předejít přesunutí hazardu do šedé zóny, která je nekontrolovatelná.

„Roční příjem z hazardu znamená zhruba 100 milionů korun do rozpočtu města. Podle loterijního zákona má město poměrný příjem i z on-line hraní, které samozřejmě nemůžeme ovlivnit vůbec. Z domova lze on-line hrát stejně v Kladně jako na každém jiném místě v republice,“ připomíná mluvčí Vít Heral.