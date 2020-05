Vkusně vymalované pokoje s vlastním sociálním zázemím, nové a krásné přebalovací pulty pro miminka se zabudovanými vaničkami, fototapety, kuchyňka nebo decentní noční osvětlení. To je jen malý výčet toho, na co se mohou příchozí maminky i jejich ratolesti těšit v celkem čtyřech nadstandardních pokojích, čtyřech trojlůžkových a dvou dvojlůžkových pokojích.

Součástí stavebních úprav byla i rekonstrukce centrální chodby, na níž došlo k výměně veškerých dveří, opravě povrchů a k instalaci nového lina. „Celá akce byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje ve výši 3,5 milionu korun a její jedinečnost spočívala také v tom, že probíhala za plného provozu oddělení,“ říká krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO 2011).

„Rekonstrukce šestinedělí jistě přináší pro matky s dětmi zkvalitnění poskytované péče a zásadní zlepšení podmínek pro jejich pobyt. Zároveň také znamená zlepšení pracovního prostředí pro zdravotnický personál. Snažíme se držet krok s dobou, aby naše pracoviště bylo pro ženy co nejpřitažlivější, moderní a příjemné. Rád bych velmi poděkoval všem našim sestřičkám a personálu za to, jak celou modernizaci za provozu zvládli a poděkování patří samozřejmě i maminkám za trpělivost a pochopení,“ zhodnotil povedenou renovaci Štěpán Urbánek, primář Gynekologicko-porodnického oddělení kladenské nemocnice, ve které přijde ročně na svět přes tisíc dětí. Ženy sem přivádí rozhodnutí porodit nejen v hezkém a moderním prostředí, ale zejména vstřícnost místního personálu.

Kladenská nemocnice jako jedna z prvních v republice získala titul „Baby friendly hospital“, což je označení pro zdravotnické zařízení, které podporuje přirozenou výživu dětí a plní 10 kroků k úspěšnému kojení. Na všech pokojích je samozřejmostí rooming-in, což je společný pobyt maminky s dítětem 24 hodin denně, který přispívá ke snazšímu zvládnutí kojení, celkové péči o novorozence a podporuje vzájemnou přirozenou vazbu. To všechno za pomoci novorozeneckých sester i porodních asistentek.

Modernizací oddělení šestinedělí ale plány na poskytování zdravotní péče v nejmodernějším prostředí rozhodně nekončí. Do konce letošního roku by měly začít stavební práce na rekonstrukci celého bloku C2. Ve zrekonstruované části nemocnice by poté mělo být umístěno právě kompletně nové oddělení šestinedělí spolu s ambulancemi gynekologie, pediatrie, dětské JIP, ortopedie nebo urologie.