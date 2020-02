V Kladně by mohla sídlit další vysoká škola. Kromě stávající kladenské fakulty biomedicíny (FBMI), která je součástí ČVUT Praha a sídlí v prostorách někdejších kasáren a v Kokosu na Sítné, by mohla v Kladně fungovat stavební fakulta.

V Kladně na fakultě byla otevřena unikátní robotická laboratoř. | Foto: FBMI ČVUT/Helen Bui

„Před nedávnem jsme biomedicíně poskytli za jednu korunu další budovu v kasárnách. Aktuálně se nám ozývá i stavební fakulta, že by chtěla v Kladně najít odpovídající prostory a vytvořit středisko pro školní laboratoře a podobně,“ uvedl primátor Dan Jiránek a zdůraznil, že radnice by ráda stavařům poskytla prostory například v průmyslovém areálu někdejších hutí. „Vše bude záležet na tom, co by tam chtěli provádět,“ upozornil primátor. „Pokud by se jednalo o hlučnější činnost, jako jsou crash testy automobilů, bylo by potřeba, aby byl objekt vzdálen od obytné zástavby,“ podotkl.