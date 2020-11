Opatření bylo sice vytvořeno proti budování dalších ubytoven, které ve velkém vznikaly ve stávajících rodinných domech, ale významně ztrpčilo život majitelům deseti nemovitostí. Ti nemohli provádět ve svých domech žádné stavební úpravy, aniž by zde přitom ubytovnu zamýšleli. Městu tak podle radnice hrozily žaloby. Podle kladenského primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno) město stále má prostředky, jak vzniku dalších ubytoven účinně bránit.

„Stavební uzávěra, která nedovoluje na Kladně výstavbu ubytoven, spolu s opatřením o zamezení doplatku na bydlení, je ve spojení s nástroji stavebního úřadu dostačující pojistkou,“ uvedl Volf.

Vše nastartovala žádost jednoho z vlastníků o výjimku se zdůvodněním, že jeho dům je v havarijním stavu. „Rada města se po projednání žádosti jednohlasně shodla, že je třeba toto opatření okamžitě zrušit. Kdyby nynější vedení města nerozhodlo, mohlo se stát, že havarijní stavy budov, které nemohou majitelé z důvodu uzávěry opravovat, ohrozí bezpečí nejen svého okolí, ale i náhodných chodců,“ dodal primátor Volf.

Bývalé vedení města přesto tvrdí, že k vyhlášení stavební uzávěry je vedla skutečnost, že někteří majitelé nemovitostí se pod záminkou oprav domů snažili své nemovitosti přestavět na ubytovny. Nebo chtěli zlegalizovat, podle názoru radnice v rozporu se zákonem, provedené stavební úpravy. „Stavební uzávěra byla jen dočasné opatření do doby, než se podobné pokusy vyloučí změnou územního plánu města. Jeden z majitelů, Tomáš Vlach, se například snažil opravit svůj rodinný dům přestavbou ze dvou bytů na tři byty a čtyři nebytové prostory – kanceláře pokaždé s kuchyňkou, koupelnou a toaletou. To ale není v rodinném domě obvyklé,“ vysvětluje kroky předchozí radnice bývalý primátor Dan Jiránek (ODS). Podle jeho tvrzení, byli na radnici přesvědčeni, že šlo o typický případ obcházení zákona.

„Dalším rizikem je, že takto upravený dům může vlastník prodat a jeho následovník už může mít jiný záměr. Netvrdím, že pan Vlach není slušný člověk, ale jestliže objekt změní vlastníka, ten už třeba tak slušný nebude," říká Jiránek s tím, že proto dávali stavební uzávěru na objekty, které v nich vzbuzovaly dojem, že by mohly být užívány jako ubytovny. „Vždy je navíc možné dát na dobře upravený projekt výjimku. V tomto případě jsme ale měli obavy,“ dodává Jiránek.

Do koupi jsme vložili veškeré úspory

Kladenský deník oslovil také zmíněného majitele domu ve Vrapické ulici, Tomáše Vlacha. Ten odmítá názor bývalé radnice na své počínání a říká, že nikdy zákon obcházet nechtěl a ani ve svém domě nechtěl vytvořit ubytovnu. „Ve veřejné nabídce jsme si před časem našli dům k odprodeji v Kladně-Dubí ve Vrapické ulici. Máme čtyři děti a chtěli jsem jim zajistit budoucnost. Do koupi nemovitosti jsme vložili prakticky veškeré úspory a na rekonstrukci nemovitosti jsme si vzali hypotéku. Kdybychom do domu chtěli nastěhovat lidi na dávkách, mohli jsme to udělat hned a dům nemuseli rekonstruovat, prakticky bychom okamžitě vydělávali nemalé peníze. To ale náš záměr nikdy nebyl,“ říká Tomáš Vlach.

Když však předložili projektovou dokumentaci na přestavbu nemovitosti a přístavbu podkroví a požádali o stavební povolení, vložilo se do jejich záležitosti tehdejší vedení města. „Zpočátku jsme mysleli, že se jedná o nedorozumění. Jednání na městě ale nic nevyřešilo. Cítil jsem se bezmocný,“ líčí svoji zkušenost Tomáš Vlach.

Celou situaci nakonec vyřešil stavební odbor, který se zachoval, dle Vlacha, velmi profesionálně a věc posuzoval striktně dle stavebního zákona. „Za to jim náleží můj dík. Oceňuji snahu nového vedení města, které ruší stavební uzávěru, i když provoz ubytoven trápí i mne a mou rodinu, neboť i naši nemovitost znehodnocuje,“ uzavřel Tomáš Vlach.

Čtyřicet ubytoven

Jak zjistil Kladenský deník, jen v Kladně-Dubí vzniklo za několik let z původních rodinných domů okolo čtyřiceti ubytoven.

„Když si naši čtvrt projdete, uvidíte sami, jaká je v těch domech skladba obyvatel a nikdo s tím nic nenadělá. Také nás mrzí, že opatření předchozí radnice padlo i na slušné lidi, ale skutečností je, že většina podnikavců zde předtím udělala přístavby, rozdělila domy na kóje a přijeďte se sem podívat, jak se nyní v Dubí žije. Někteří nově nastěhovaní dělají kravál, kradou lidem na zahrádkách. Měla by sem alespoň více zajíždět policie,“ potvrzuje jeden z obyvatel Cihlové ulice.