/FOTOGALERIE/ V době epidemie Covid-19 a uzavření škol Střední škola designu a řemesel Kladno své brány úplně nezavřela. Žije a šije. Tedy spíše její učitelé šijí. A co jiného je nyní nejvíc potřeba než roušky!

Kladenská škola designu žije a šije! Ke stroji usedá i tesař. | Foto: SŠDŘ

„Jelikož máme to správné vybavení a pracovní síly, snažíme se v současné nelehké situaci pomoci, jak to jen jde, a tak šijeme. Nejen naše fantastické paní učitelky oděvního ateliéru, navrhování a modelování oděvů, ale také mistr odborného výcviku truhlářů. Plus z domova někteří studenti oboru Modelářství a návrhářství oděvů a dokonce jeden student oboru Tesař. Ten se sám od sebe naučil šít během několika hodin a šije opravdu ve velkém, co mu síly stačí. Další učitelé včetně mě žehlí, stříhají, začišťují a dělají všechny pomocné práce, které jsou potřeba,“ říká ředitelka školy Jana Bláhová.