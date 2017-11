Kladenská spisovatelka Zora Dvořáková převzala v Senátu významné ocenění

Střední Čechy – Jedno z nezapomenutelných období v životě. Tak hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) zavzpomínala pro Deník na dobu kolem 17. listopadu 1989, jehož výročí si nyní připomínáme. Na chvíle, které si někteří pamatují, jako by to bylo včera – byť již uplynulo 28 let.