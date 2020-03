V aktuální tíživé situace se strhla nejen v našem regionu vlna solidarity. Lidé si ve většině případů pomáhají, kde jen můžou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

S pomocí přišlo také kladenské Autocentrum Štěpánek Auto, které se rozhodlo, že bude po území okresu Kladno zajišťovat rozvoz čerstvého pečiva. Zdarma si tuto službu mohou objednat senioři a matky samoživitelky. Ti, kdo by měli o pečivo zájem, mohou volat na telefonní číslo 800 231 231. Tato linka je dostupná ve všední dny, a to v době od 9 do 15 hodin.