Vedoucí oddělení IT Náplň práce Organizování práce svých podřízených pracovníků oddělení IT a zodpovědnost za: - funkčnost IT infrastruktury organizace, - rozvoj a udržování IT infrastruktury (HW, SW), - implementaci opatření a technických prostředků kybernetické bezpečnosti deklarovaných směrnicí NIS2, - zajištění ochrany dat dle Nařízení EU 2016/679 GDPR, - zajištění řešení požadavků zaměstnanců zdravotního ústavu na oblast IT, - plánování rozpočtu nákladů a vytváření koncepce řešení IT organizace. Požadavky pro přijetí Vzdělání - VŠ v oboru informační technologie Odborná znalost vztahující se k vykonávané funkci v oblasti IT Zkušenost s řízením skupiny zaměstnanců do 10 osob Praxe na obdobné pozici nejméně 5 let Samostatnost, rozhodnost, iniciativa, asertivita, komunikativnost Organizační schopnosti, orientace na výsledek Řidičský průkaz sk. B Nástup - dle dohody, ideálně 8/2024 Nabízíme Práce na plný úvazek Smlouva na dobu určitou s možným následným prodloužením na dobu neurčitou Platové ohodnocení dle dosaženého vzdělání a zápočtu odborné praxe s možností přiznání osobního ohodnocení Stravenkový paušál Příspěvek na penzijní připojištění 5 týdnů dovolené + 3 sick days Kontakt emailem. 40 000 Kč

Detail nabízené práce