Ledová plocha nebyla před několika dny právě kvůli teplému počasí v provozu, aktuálně se však daří kluziště chladit. Jak potvrdil provozovatel stánku s bruslemi Jiří Dostál, led je v těchto dnech veřejnosti k dispozici zdarma od 9 do 21 hodin. „Pouze 31. prosince bude otevřeno do 13 hodin. Ale vzhledem k tomu, že má být až 14 stupňů Celsia, i v posledním dni roku rozhodnou klimatické podmínky. Na Nový rok bychom měli provozovat kluziště od 13 do 21 hodin. Od 3. ledna se opět vrátíme k režimu, kdy dopoledne bude led vyhrazen školám a odpoledne veřejnosti," uvedl Dostál.