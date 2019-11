Vztyčen a osvětlen bude vánoční strom na náměstí Starosty Pavla a v rámci slavnostního rozsvěcení na něm tradičně zavlají přání dětí z dětských domovů a azylových domů regionu Kladenska.

Pohádkovým vánočním stromem splněných přání Kladna se letos stal Josífek z Nové Studnice. „Na zahradě máme dokonce dva stříbrné smrky. Když jsme je s rodinou sázeli, bylo mi kolem dvaceti let. Tehdy bydlel bratr v Novém Strašecí, kde také malé stromky v zahradnictví zakoupil, když jsme na zahradě ve Studnici předtím pokácely staré přerostlé třešně. Dokud byly smrčky menší, bylo to fajn, jsou krásné. Dnes už se ale bojím, aby obří stromy nespadly sousedům na dům, zvláště po velkých polomech v regionu v posledních letech,“ vysvětluje pětasedmdesátiletý Miloslav Štulík rozhodnutí nabídnout Kladnu svůj smrk pro adventní oslavy.

Vánoční strom Štulíkovi pojmenovali po Miloslavovu otci, Josífek. „Tatínek byl velmi pracovitý, šikovný a odvážný muž. Za minulého režimu jako rolník, který odmítal vstoupit do JZD, také zažil perzekuci, přišel o vše. Bude hezké, když se vánoční strom bude jmenovat po něm,“ dodal Miloslav.

Josífek se byl dovezen z Nové Studnice do Kladna 22. listopadu a na náměstí Starosty Pavla. Slavnostně bude rozsvícen 1. prosince krátce po 18:00. „To víte, že to bude pro mě těžké, až ho budou odvážet, vždyť jsme spolu rostli, stárli. Určitě se na jeho rozsvěcení do Kladna vypravíme a věříme, že nám ho Kladno hezky ozdobí,“ vzkazuje Miloslav.

Pohádkový vánoční strom splněných přání, jehož cílem je zpříjemnit vánoční svátky dětem žijícím v dětských domovech bez vlastní rodiny a dětem, jejichž rodina se nachází v krizové životní situaci, se každoročně rozsvěcí první adventní neděli už od roku 2002.

„Děti z dětských domovů Kladno, Ledce, Nové Strašecí, Unhošť, dále Azylového domu a Českého červeného kříže Kladno posílají během měsíce listopadu napsaná a namalovaná přání na oddělení kultury kladenského magistrátu, kde je rozdělí do obálek podle cenových kategorií a následně v den konání rozsvěcení rozvěsí na vánoční strom,“ vysvětluje primátor Kladna Dan Jiránek.

Po skončení tradičního koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kdy v letošním roce od 16:00 vystoupí Kühnův dětský sbor, bude od 17 hodin následovat program na venkovním podiu. Vystoupí i zpěvák Kamil Střihavka s kapelou. Krátce po 18. hodině se Josífek rozzáří stovkami světýlek a návštěvníci akce budou vyzváni k utrhnutí obálek a splnění dětských přání. V obálkách budou podrobné informace do kdy a kam s pořízenými dárky.

„Pokud se na někoho obálka nedostane, může přispět do charitativní „Vánoční truhly“, která bude umístěna přímo na náměstí až do 28. prosince. Finanční dar mohou také zaslat na účet veřejné sbírky, který je veden u České spořitelny,“ upozornil primátor s tím, že číslo charitativního účtu je 21223-0388064309/0800. Peníze ze sbírky budou také rozděleny mezi dětské domovy, stejně tak i část výtěžků ze vstupného z adventních koncertů. Dárky od veřejnosti město dětem doručí do 20. prosince.