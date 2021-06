„Kromě zlepšení dopravy se návrh snaží o zkvalitnění veřejného prostoru a pěšího propojení území. Součástí rekonstrukce je i doplnění stávající zeleně o nové stromy a sadové úpravy, zejména u vstupů do obytných domů. Do stávajících zelených ploch a vzrostlé zeleně bude zasahováno minimálně, návrh je řešen tak, aby byly zachovány veškeré hodnotné stávající stromy,“ zdůraznila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

„Chodníky, které zde nově vzniknou, jsou v místech pro přecházení řešeny jako bezbariérové, v ulicích jsou zároveň v blízkosti hlavních pěších tras vyhrazeny parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,“ dodala mluvčí.

Rekonstrukcí se v daném území navýší počet parkovacích míst, návrh dokonce řeší stávající problémy s minimální šířkou ulic při parkování. Zároveň jsou v prostoru kolmých parkovacích stání navrženy stromy, díky kterým by se obě ulice měly stát součástí příjemného městského veřejného prostoru. „Kvůli možnosti vsakování dešťových vod jsou parkovací místa navržena v zatravňovací dlažbě, řešeno je i zajištění závlahy jak nových, tak stávajících stromů. V uličním prostoru budou doplněny ohrádky kontejnerů směsného odpadu,“ dodala Růžková.

Počátek prací je naplánován na 21. června. Začíná se v Ostravské ulici, která bude po dobu stavby zcela uzavřena, a to v úseku od Brněnské po Plzeňskou (parkování v Plzeňské ulici zůstane s malou úpravou po dobu stavby funkční). Uzavírka by měla trvat 2 měsíce a následně bude revitalizace pokračovat ulicí Ústeckou, kde bude též úplná uzavírka po dobu 2 měsíců.

Návrh rekonstrukce navazuje na rekonstrukci parkoviště u Domu kultury, úpravy v severní části Plzeňské ulice a již dokončený chodník při hraně Sítenského údolí. V jižní části území bude dále na tyto úpravy navazovat úprava stávající křižovatky ulic Plzeňské a Železničářů.

Historie sídliště Sítná

Sídliště Sítná, které vznikalo na přelomu 60. a 70. let minulého století bylo původně navrženo jako nový střed města, který nahradí historické centrum. Sítenský most, který byl v té době vybudován, umožnil zároveň snadné spojení sídliště s rychle rostoucími částmi Kladna – Rozdělovem a Kročehlavy.



Sídliště tvoří je dnes tvořeno šesti a osmipodlažními panelovými domy, ve kterých je převaha třípokojových bytů. Již původní urbanistický koncept architekta Václava Hilského zásadně odděloval automobilové a pěší trasy od zelených vnitrobloků, které zajišťovali prostor pro oddech a odpočinek. Doplnění větších budov do návrhu, jak hotelu Kladno, tak Domu kultury, mělo od začátku návrhu ambice posunout sídliště Sítná na lokální centrum města.