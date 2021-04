Kladenské základní školy přijaly přes sedm stovek budoucích prvňáčků

Do kladenských základních škol nastoupí v příštím školním roce 709 prvňáčků. Nejvíce dětí se zapsalo do školy v Norské ulici a nejméně jich v září dorazí do zařízení ve Školské ulici.

Prvňáčci. Archivní foto. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Celkem školy přijaly 1097 žádostí o přijetí, což je o 106 zápisů více než minulý rok. Z tohoto počtu zapsali rodiče 208 dětí duplicitně. Ve 169 případech ředitelé na základě žádosti rodičů rozhodli o odkladu školní docházky. Přijato nebylo 11 dětí. Jedno dítě rodiče převedli do soukromého školského zařízení. Školy dále nemohly vyhovět dvou žádostem o umístění mimokladenských dětí a osmi žádostem rodičů kladenských prvňáčků, kteří zapsali své děti do jiné než spádové školy a ta již neměla dostačující kapacitu. V kladenské teplárně myslí na planetu, nepořádek vystřídal biotop Přečíst článek › „Věřím, že v září už bude svět alespoň trochu v pořádku a budoucí prvňáčci budou mít šanci zahájit školní docházku bez omezujících opatření. Moc bych si přál, aby děti nemusely sedět v rouškách, aby výuka probíhala stále bez rotací skupin a rodiče by nemuseli co týden nahrazovat naše skvělé učitele,“ vyslovil přání k budoucímu zahájení školního roku kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Nejvyšší počet žáků zapsala Základní škola a Mateřská škola Kladno v Norské ulici, kam včetně odloučeného pracoviště Montessori nastoupí v září 101 nových žáků a Základní škola a Mateřská škola Kladno ve Vodárenské ulice, která se připravuje na 70 nových žáků. Naopak nejméně dětí, a to 21, nastoupí do Základní školy Kladno ve Školské ulici. Školy na Kladně otevřou v následujícím školním roce 33 prvních tříd s průměrným počtem 21 žáků.

