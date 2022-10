Kladenské strážníky navštívil rekordní počet dětí, tentokrát z Libušína.Zdroj: MP Kladno

„Malé návštěvníky nejvíce zaujal služební pes Mates, který s psovodem předvedl základy poslušnosti a také to, jak umí zadržet pachatele na útěku. Po ukázce se psem se děti přemístily do budovy městské policie. Zde navštívily operační středisko a v učebně strážníků si zopakovaly čísla tísňových linek. Za svou snahu obdržely malé dárky. V závěru návštěvy děti uvítal ve své kanceláři ředitel MP Michal Strieborný, kterému se malí návštěvníci svěřili s tím, co se jim při návštěvě nejvíce líbilo,“ sdělila mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

