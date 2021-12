V pátek 3. prosince zde vystoupí od 17 hodin zpěvačka Leona Gyöngyösi. V sobotu ji od 16 hodin vystřídá zpěvák Josef Vágner. Neděle 5. prosince bude patřit na náměstí od 15:30 hodin Mikuláši na koni a Podřipskému žesťovému kvintetu. Od 17 hodin dále hercům ze souboru Taška Kladno. Vše završí v neděli od 18 hodin ohnivá a LED show.

Pro doplnění vánoční atmosféry přispívá i Pohádková zahrada Kladenského zámku. Na nádvoří byl navíc instalován i nový betlém z javorového dřeva z dílny dřínovského řezbáře Oldřicha Čecha.

Kladenští otužilci pozvali mezi sebe přemožitele kanálu La Manche

Kladenská radnice letos zajistila i druhou ledovou plochu pro obyvatele nejlidnatějšího kročehlavského sídliště, které se rozprostírá přímo na pěší zóně na „Václaváku“.

Program kluziště:

Náměstí Starosty Pavla

Kluziště je v provozu od 27. 11. 2021 od 18 hodin, dále každý den pro veřejnost od 13 do 21 hodin. Víkendy a prázdniny od 9 do 21 hodin. O Štědrý den 24. 12. 2021 bude ledová plocha k dispozici do 12 hodin.

Půjčovna bruslí dle provozu kluziště.

Adventní vesnička má otevřeno od 11 do 20 hodin.



Václavské náměstí

Kluziště bez půjčovny bruslí je v provozu od 28. 11. 2021. Ve všední dny od 12 do 20 hodin, víkendy a prázdniny od 10 do 20 hodin. O Štědrý den do 12 hodin.