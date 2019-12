/FOTOGALERIE/ První ročník fotografické soutěže Kladenský krasohled 2019 má už své vítěze. Mezi dvaceti finalisty bodovaly, jak v Ceně poroty, tak v Ceně veřejnosti, fotografie zachycující unikátní rozdělovské věžáky. První místa obsadili Miloš Kostka se snímkem Rozdělov v mlze a Petra Šmucerová se snímkem Odraz v kaluži. Ceny si všech osm vítězů převezme 30. ledna na vernisáži Kladenský krasohled 2019 v obchodním centru v ulici Petra Bezruče. Vzniká i kalendář.

Cena veřejnosti 2019: 1. místo - Petra Šmucerová - Odraz v kaluži. | Foto: Petra Šmucerová

Do premiérového ročníku s tématem Kladno, se zapojilo 63 obyvatel Kladna. V soutěžním období od 1. března do 15. října letošního roku zaslali do soutěže celkem 273 fotografií.