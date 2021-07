Jak potvrdila kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková, policejní hlídky proto střeží budovy obou úřadů práce jak v Kladně, tak ve Slaném, aby veřejnost a zaměstnanci těchto pracovišť nemuseli mít obavy o svoji bezpečnost. Policisté hlídají prostory vždy od 8 do 11 hodin.

Pohyb uniformovaných mužů zákona před budovami vítají s povděkem i uchazeči o zaměstnání, kteří do míst přicházejí. „Je dobře, že policisté hlídkují. Přece jen je to pár dní od tragédie a lidé se díky tomu cítí bezpečněji. Co se stalo, byla snad jen nešťastná výjimka, ale díky tomu, že je zde nyní dohled, můžeme být všichni klidnější,“ sdělil jeden z oslovených uchazečů o zaměstnání ve Slaném.