Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti.

„Přestože do evidence uchazečů o zaměstnání přichází v současné době více lidí než před pandemií, s rozjezdem sezonních prací řada nezaměstnaných naopak nastupuje do zaměstnání. Struktura uchazečů o zaměstnání je pestřejší a zaměstnavatelé mají obecně větší šanci sehnat nové zaměstnance s požadovanou kvalifikací,“ řekl ředitel odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín. V praxi to podle něj znamená, že i když letos v červnu, na rozdíl od předchozích let, nezaměstnanost vzrostla, nejedná se o nárůst nijak výrazný.

Nezaměstnanost bude ale podle něj pravděpodobně nadále stoupat. Kde se rozhodně propouštět bude, je například pražské letiště. Tam o práci patrně přijde mnoho Kladeňáků. Pro lidi z největšího středočeského města nastane problém. Například Letecká skupina Smartwings, do níž patří i ČSA, propustí až 600 zaměstnanců. Propouštět se bude ve vlnách od července do února příštího roku. Společnost to již oznámila v oficiální tiskové zprávě.

Situace znepokojuje i kladenského primátora Dana Jiránka. „Propouštění na letišti se dotkne tisíce Kladeňáků, nejde o jedinou společnost a týká se to i navazujících profesí. Máme z toho velké obavy a již nyní připravujeme krizový scénář. Pokud dojde k výpadkům příjmů, rodiny budou potřebovat pomoc. Kvůli tomu budeme jednat i s krajským úřadem práce, jak se na celou situaci připravit,“ sdělil primátor, jenž očekává, že první problémy se objeví na podzim.

Zdroj: Deník

10 nezaměstnaných

Pouhých deset nezaměstnaných osob měli v červnu ve 4 obcích a to ve Dřetovicích, Horním Bezděkově, Jedomělicích a Studeněvsi.



Stejného čísla dosáhly vloni v červnu jen dvě obce, a to Beřovice a Žilina



0 nezaměstnaných

Nulu vykazuje v celém okrese obec Loucká, kde žije momentálně 137 obyvatel. Nadpoloviční většina je v poproduktivním věku. Jak potvrzuje starostka obce Monika Pelichovská, mladí všichni pracují, protože mají řadu finančních závazků a rodiny. Ani obec nedokázala sehnat volného pracovníka na úklid vesnice, museli proto zaměstnat na dohodu ochotného důchodce.



2 nezaměstnaní

Podobně jsou na tom Plchovští s pouhými dvěma nezaměstnanými, kde žije 197 obyvatel. I zde je řada lidí v seniorském věku a někteří zde žijí ve svých chalupách už natrvalo.



1 nezaměstnaný člověk byl za měsíc červen hlášen v Libochovičkách, vloni v červnu hlásily Libochovičky nulu.