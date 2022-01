„Je to stav, který se ale průběžně mění, ovšem můžeme potvrdit, že Kladensko je na tom relativně dobře,“ potvrdila hygienička. Také zde převládá podle výsledků PCR testů spíše varianta omikron, která má u dětí a dospívajících lehčí průběh a není potřeba hospitalizace.

Online reportáž

Jak potvrdila například ředitelka Základní školy v Amálské ulici v Kladně Libuše Amálie Holá, kde poslali v pondělí třídu starších žáků do karantény, více než virus samotný jim život komplikuje složitá administrativa.

„V pondělí po příchodu do práce prakticky nedělám několik hodin nic jiného, než že testuji, vyplňuji trasovací formuláře, zadávám výsledky a dokonce vystavujeme i elektronické neschopenky pro pozitivní zaměstnance. A následující dny se vše opakuje pro při pondělku netestované. Mrzí mě, že tato povinnost byla navalena na nás, jako bychom neměli dost svojí práce,“ postěžovala si ředitelka Holá.

Distančně pro účastníky lyžáků

Její slova potvrzuje i další oslovený ředitel 2. ZŠ ve Slaném Miroslav Šindler, kde poslali do karantény průběžně čtyři třídy. „Podle aktuálního počtu pozitivních dětí a učitelů nemám problém se zajištěním chodu školy. K dnešnímu dni máme sedmadvacet pozitivních dětí a čtyři zaměstnance, takže to není nic, co by nás položilo. Je to celkem v pohodě, ale administrativní zátěž je poměrně značná. Téměř dvě hodiny se po ránu zabývám jen těmito údaji,“ sdělil ředitel.

Protože je právě nyní v plném proudu doba školních lyžařských kurzů, o které už sedmáci vloni přišli, někteří ředitelé volí zajímavý způsob, jak infekci předejít. Žáky ponechávají pro jistotu týden před tím na distanční výuce, aby se nepotkali.

„Na lyžařský kurz do Krkonoš odjíždíme v sobotu, takže dětem, kterých se to týká, jsme nařídili distanční výuku, aby se nepotkaly. Pojedou dva turnusy. Ten první je složený z těch, kteří loni jet nemohli a pak je vystřídají letošní sedmáci,“ dodává Šindler.

Ve zdraví absolvovali lyžařský kurz v Krkonoších také školáci z kladenské ZŠ Amálská. „Všechno proběhlo perfektně a žádné z dětí neonemocnělo. Nemuseli jsme nalepit jedinou náplast. Což je snem každého pedagoga, aby se děti vrátily pokaždé v pořádku. Po návratu se ani nám onemocnění covidem nevyhnulo a některé děti postupně ulehly. Ale většina už je zdravá a zpátky ve škole,“ uzavřela ředitelka kladenské ZŠ Libuše Amálie Holá.