Výskyt a kvalitu smaženého sýru mapují už nějakou dobu nadšenci na Smažákomapě.

Přestože dnes kilogram sýra na smažák stojí více než maso, jeho obliba mezi lidmi neklesá. Právě naopak. Deníku to potvrdil například Zdeněk Štětina, provozovatel restaurace Kozlovna ve Slaném. „Smažák je stále fenomén. Stogramová porce u nás stojí 95 korun bez přílohy. Když ho napíšu do meníčka i s polévkou, tak je za 135 korun. Denně prodám i šedesát smažáků,“ potvrzuje hostinský a s úsměvem vzpomíná na doby za socialismu, kdy působil v restauraci Na Střelně a smažák byl tehdy velkou pochoutkou hlavně pro vojáky. „Ve Slaném býval tankový prapor a protože byl tehdy smažák i s přílohou za 9,50 korun, bylo to pro vojáky cenově velmi dostupné a vyhledávané jídlo. Odpoledne se těch kluků do hospody o vycházkách nahrnulo tolik, že jsme smažáků dělali běžně i devadesát. Pro srovnání stál tehdy guláš s knedlíkem okolo 25 – 30 korun. V nedalekém hotelu Grand byl přitom už tehdy smažák s přílohou za 11 korun.

Jak připravuje smažený sýr šéfkuchař restaurace Lokál Marek Janouch:

Zdroj: Youtube

Štamgasty, kteří doslova pasou po smažáku, si za ním rádi dojedou i na venkov a neváhají si připlatit. Taková je situace třeba v Krčmě na Kyrově v Hostouni, kterou už sedmým rokem vede Tomáš Mařánek. „O náš smažák je dlouhodobě velký zájem. Lidé tvrdí, že je nelepší na okrese, ale i to je věc názoru. Dlouho jsme drželi stejnou cenu jako před covidem a ještě i do loňska stál u nás smažák 165 korun. Jenomže to došlo tak daleko, že lidé chtěli nejvíce právě smažák a ostatní jídla bychom pak ani neprodali, nezbylo nám, než sýrovou pochoutku pro velký úspěch zdražit. Dnes ho na Kyrově dostanete za 195 korun,“ konstatuje hostinský.

Na nejdražším, zato vysoce kvalitním smaženém sýru, který nemá ani klasický tvar, si podle průzkumu Deníku, pochutnáte v kladenské restauraci Letná. Zaplatíte za něj téměř 240 korun, ovšem podle vedoucího podniku Jana Malého, si odnesete nevšední gastronomický zážitek. „Sýr pro nás vyrábí sýrařka na naší farmě. Je vyráběn z mléka od tamních kraviček plemene Jersey, které se pasou na pastvě s bylinkami a jejich mléko má vysoký obsah tuku. Následně produkt tři měsíce zraje a až potom je určen ke zpracování. S průmyslově vyráběnou goudou, se ta naše nedá vůbec srovnat. Sýr mimo to obalujeme ve speciální panko strouhance, která je křehčí, než běžná. Sýr podáváme 180 gramový s vařeným bramborem a domácí tatarkou. Skutečně je to úplně něco jiného, než běžný smažák. Vždy je ale lépe předem provést rezervaci, protože u nás bývá plno. Hosté si mohou dát i běžný smažený sýr, který je součástí poledního menu. Ten dostanou za 139 korun,“ uzavírá vedoucí Letné.