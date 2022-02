Jakub a Barbora

Slánské svatby, i ta na Zichovci, byly mimořádné také tím, že na nich kromě řady dětí snoubenců byli přítomni tři psi a dokonce i tygr. Podobu tygra na sebe vzal ženich, který místo klasického obleku dorazil do obřadní síně v huňatém kostýmu jakoby právě opustil masopustní průvod. Partnerkou mu byla jeho milovaná Barbora v kostýmu černé vdovy.

„Mně to přijde, že je to naprosto normální svatba. Jsme milovníci zvířat, tak je to na nás doufám vidět. Vzhledem k tomu, že si dneska může každý dělat, co chce, tak se tomu ani na radnici snad příliš nedivili,“ řekl ženich Jakub Charvát původem ze Smečna.

Jeho partnerka potvrdila, že jim skutečně nechybí smysl pro humor a i úterní svatba bylo víceméně spontánní rozhodnutí. „Napadlo nás se vzít ze dne na den, líbilo se nám magické datum, tak jsme neváhali. Nebyl to dlouhodobě plánovaný sňatek, ale chodíme spolu rok a půl. Prostě jsme si řekli, že se vezmeme. Rodinu zatím ale ještě neplánujeme. Společníky na svatbě nám byli naši dva psi a doma na nás čekají čtyři kočky. V našem slánském bytě bude pokračovat i svatební oslava,“ potvrdila nevěsta Barbora Nevolová původem z Prahy.

Přestože byli svatebčané zpočátku překvapeni a do poslední chvíle čekali, že se z kostýmu vyloupne klasický ženich, nakonec i oni prokázali smysl pro humor. „Hlavně, že se mají rádi, a to že si vzala tygra nakonec vůbec nevadí,“ prohlásili svatební hosté.

Pavel a Kristýna

Druhý pár, který dorazil na slánskou radnici, byl doprovázen dvěma syny, kteří se už v květnu dočkají dalších dvou sourozenců. Jak prozradila nevěsta Kristýna Dobrovolná, původem z Kladna, narodí se jim tentokrát dvě holčičky. „Svatbu jsme si vybrali záměrně v tento den, protože se milujeme,“ potvrdil ženich Pavel Hnízdil. Pro hostinu si vybrali příjemnou slánskou restauraci.

Michal a Iveta

Třetím šťastným párem byli novomanželé Iveta Borlová a Michal Gabriel z Hýskova, kteří si pro svůj mimořádný den vybrali po patnácti letech soužití kapli v Zichovci a v tamní restauraci rodinného pivovaru uspořádali poté i hostinu. Vzhledem k tomu, že nevěsta pochází z Loun a oba mají oblast na Džbánu v oblibě, vybrali si právě toto místo. „Magické datum jsme zvolili záměrně už koncem uplynulého roku, protože si myslíme, že je jedinečné,“ potvrdila nevěsta Iveta, kterou společně s ženichem Michalem doprovodili k oltáři dva synové a fenka Zoe.