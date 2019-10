Vanessa Vendy: Já si ho pamatuji, když jsem chodila na školu a měla praxi v hotelu Atom v Ostravě. Nosila jsem mu snídaně, byl neuvěřitelně milý. Vždy poděkoval a popřál hezký den. Je to ztráta

ÁÁňa Zdvihalová: Každý tam jednou musí, ale nečekala jsem, že mě to takhle rozseká. Upřímnou soustrast rodině a Vy se mějte, PANE MISTŘE, nahoře báječně.

Miroslav Supáček: Odpočívejte v pokoji, MISTŘE…

Azer Muha: Odpočívejte v pokoji, pane MISTŘE

Zuzanetka Oravczová: Byl to dobrý člověk, takový se už nerodí… Nikdo není nesmrtelný a myslím, že jeho duše byla naplněná. Upřímnou soustrast.

Martas Gabčo: Je mi to moc líto, ať vám svítí věčné světlo. To byla rána pro mé srdce

Dan Adam Ovesný: Byl hostem na rádiu Relax cca 10 let zpátky…a byl to sympatický pokorný "malý" VELKÝ muž. Nikdo tu nebudeme věčně… ale Karel Gott byl a je LEGENDA… výjimečný zpěvák … bude moc chybět a mám pocit jako by podruhé vyhořelo NÁRODNÍ divadlo

Radim Radzyk: Všech 42 slavíků jde do nebe a mezi anděly, sbohem Karle.