Nový ceník schválilo po dlouhé a náročné diskusi představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník (VKM). Pitná voda na Kladensku a Mělnicku tak bude v rámci republiky jednou z nejdražších.

Informaci o zdražení přednesl novinářům na tiskové konferenci ředitel společnosti VKM Josef Živnůstek. Kvůli tomu, že zpráva velmi nepříjemně zaskočila i starosty a starostky obcí, kteří dostali v uplynulých dnech pouze strohou informaci datovou schránkou, k setkání na vodárně byli přizváni také oni.

Podle ředitele Živnůstka musela společnost přistoupit k tak výraznému zdražení hlavně proto, že používaná vodárenská infrastruktura je velmi zastaralá a je nezbytně nutné do vodovodních rozvodů a dalšího zařízení investovat nemalé finance. Je třeba neodkladně opravovat potrubí, čerpací stanice a podobně.

„Investice byly dosud dlouhodobě podhodnocené a stav majetku VKM jako celku se zhoršoval, vysvětlil ředitel. Dodávání vody je ve středních Čechách nákladné i kvůli velkým vzdálenostem od zdrojů, v některých případech délka potrubí činí třeba 80 nebo i 130 kilometrů. Ročně by bylo třeba na zajištění běžné obnovy investovat zhruba 500 milionů korun, dosud to bylo kolem 300 milionů korun. To dlouhodobě udržet nejde. Přenášíme problém na budoucí generace,“ uvedl Živnůstek. Po aktuálním zdražení budou roční investice představovat přibližně 400 milionů korun.

V dalších letech cena neporoste

Útěchou pro odběratele vody může být na druhé straně to, že s cenou by se podle ředitele Živnůstka v dalších dvou až třech letech nemělo hýbat. „Takto nastavená cena vody, při vědomí toho, jak výrazně jsme ji zvýšili, by měla být dva až tři roky zachována,“ potvrdil Živnůstek.