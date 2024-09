Z devíti úspěšných kandidátů, kteří uspěli v letošních volbách do zastupitelstva Středočeského kraje a budou reprezentovat Kladensko, jsme čtenářům Kladenského deníku představili hned po sečtení výsledků jako prvního Františka Bureše (29) z ANO, kterému na Kladensku dali voliči přes dva tisíce preferenčních hlasů, přičemž na Kladensku získal téměř o tři stovky více preferenčních hlasů než „skokan voleb“ a poslanec Karel Havlíček.

close info Zdroj: Deník.cz zoom_in Takto volili Kladeňáci.

ANO

Z Kladenska budou barvy ANO hájit opakovaně dosavadní krajský zastupitel, náměstek primátora města Kladna Robert Bezděk (60) a místostarosta Slaného Radek Vondráček (52).

„Volební výsledek, kterého jsme dosáhli, považuji za jasné vítězství hnutí ANO 2011. Děkuji všem voličům, kteří nás podpořili a dali nám svůj hlas. Kromě toho, ze jsem již podruhé obhájil svůj mandát krajského zastupitele, mě osobně velmi těší, že za Kladensko a Slánsko byli zvoleni moji dva kolegové. Mají bohaté zkušenosti z komunální politiky a já jim přeji hodně sil a držím palce, aby se úspěšně vypořádali s tím, co je nyní čeká," řekl Robert Bezděk.

Místostarosta Slaného Radek Vondráček kandidoval na kraj podruhé a tentokrát s úspěchem. Také on získal mandát.

„Na radnici ve Slaném působím druhé volební období. Mojí oblastí je kultura, takže pokud by mi byla taková funkce nabídnuta, budu za ni velice rád,“ potvrdil.

STAN

Uskupení Starostů a nezávislých bude v nadcházejícím volebním období reprezentovat též místostarostka a před tím dlouholetá starostka Smečna Pavla Štrobachová (64). Také ona je dosavadní krajskou zastupitelkou a předsedkyní výboru sociálních věcí.

„V případě zvolení mohu nabídnou své zkušenosti a znalosti jako členka sociálního nebo zdravotního výboru,“ řekla již před volbami Štrobachová, která roky působila i jako zdravotní sestra.

Nově byla do kraje byla zvolena za hnutí STAN i kladenská opoziční zastupitelka Anna Gamanová (38), jež dosavadní hejtmanku Petru Peckovou podporovala z osmnácté příčky.

„Ráda bych za Starosty poděkovala za důvěru pětiny voličů na Kladně, to je skvělý výsledek. Ukazuje to, že naše práce v místním zastupitelstvu lidem připadá přínosná. Osobně si vážím, že mám možnost být nové členem středočeského zastupitelstva. Chci se v něm věnovat územnímu rozvoji, dopravě a energetice,“ sdělila Gamanová, která je profesí architektka.

Co se týká vedení kraje, politička by ráda podpořila koalici STAN a ODS. „Nepodpořila bych ale přepuštění funkce hejtmana ve prospěch ODS,“ uzavřela.

Nováčkem na kraji, nikoli v politice, je též stochovský starosta Roman Foršt (42). Ač sám bez politické příslušnosti, také on podporuje kolegy ze STAN.

„Za sebe mohu uvést, že jsem zisk mandátu pro svojí osobu vůbec nečekal a jako nový krajský zastupitel chci pracovat stejně poctivě a odpovědně jako to činím již deset let u nás ve Stochově. Moc děkuji všem voličům za podporu pro celou naši kandidátní listinu,“ sdělil starosta Stochova a dodal: „Jdu do nového prostředí a pevně doufám, že se dílo bude dařit ať již z koaliční či opoziční lavice,“ uzavřel.

SPOLU

Koalici spolu reprezentuje jediný úspěšný kandidát z Kladenska, dosavadní krajský radní pro sociální oblast a starosta Slaného, občanský demokrat, Martin Hrabánek (51).

„Děkuji všem voličům, kteří přišli k volbám. Zvláště pak děkuji těm, kteří mi dali hlas. Moc si toho vážím. Přestože jsem obhájil post v zastupitelstvu, tak z výsledku nemám velkou radost,“ konstatuje Martin Hrabánek.

SPD

Do krajského zastupitelstva se probojoval i člen SPD a kladenský opoziční zastupitel Oldřich Černý (59). Jeho vyjádření se zatím Deníku získat nepodařilo, nicméně předseda SPD Kladno Václav Bošek (47), který skončil ve volbách pod čarou a zůstává jako první náhradník, považuje volební úspěch svého kolegy za významný.

„Jsme velice rádi, že jsme uspěli v kraji jako hnutí a máme čtyři mandáty. Protože nám to v minulosti dvakrát uteklo. Díky kolegovi Černému jsme se do kraje dostali a velkou radost mám i z toho, že jsme uspěli jako hnutí v celé republice. Osobně doufám, že se nám podaří, že v koalici budeme a tím pádem ve vedení kraje. Z našich řad je tam expert na sociální politiku a rádi bychom se věnovali i dopravě. Pokud bychom mohli na kraji rozhodovat o dopravě, chtěli bychom v první řadě zajistit ukončení nesmyslného sporu mezi krajem a městem Kladnem o tzv. Standardech dopravní obslužnosti (SDO). To opravdu nedává smysl, jsou v tom statisíce za právní služby úplně zbytečně, nikam to nevede a odnášejí to cestující,“ vyjádřil se Václav Bošek.

STAČILO!

Posledním úspěšným uskupením, které překonalo hranici pěti procent ve středočeském kraji, je spojená levice Stačilo! Za Kladensko ho bude reprezentovat komunista z Buštěhradu, Zdeněk Štefek (49). V politice působí od svých devětadvaceti let.

Na kraji pak v letech 2004 až 2008 a opět 2012 až 2020 jako zastupitel Středočeského kraje (v letech 2012 až 2016 navíc jako radní kraje pro oblast kultury a památkové péče).

„Vzhledem k tomu, že za naše uskupení budeme na kraji celkem tři, asi každý budeme mít poměrně velký záběr, nebude o tom, co si kdo vybere. Patrně budeme mít několik oblastí, ale všechno je ještě předčasné,“ uzavřel Zdeněk Štefek.