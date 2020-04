Ohrožení viry se dopravní společnost, její řidiči a další zaměstnanci, kterých je celkem 450, brání dostatečným množstvím všech ochranných pomůcek a dezinfekcí a také dvěma ozonéry za 40 tisíc korun, které byly zakoupeny pro čištění vzduchu v používaných vozech.

Nově je pak dopravce vybaven i obřím generátorem na výrobu elektrické energie. To pro případ, že by došlo k plošnému výpadku a nastal by tak problém s tankováním pohonných hmot.

„Záložní zdroj elektrické energie jsme zakoupili proto, aby při výpadku proudu, mohl celý areál dopravní společnosti fungovat nezávisle na dodávce z veřejné sítě. Zařízení pracuje tak, že je stále v pohotovostním režimu a samo vyhodnocuje aktuální situaci. Pokud se dodávka elektřiny z veřejné sítě zastaví na déle jak dvacet vteřin, aktivuje se. Uvnitř generátoru je naftový motor, který zajistí energii v plném rozsahu pro celý náš areál až na devět hodin,“ potvrdil Ludomír Landa, ředitel ČSAD MHD.

Nový záložní zdroj elektrické energie si společnost zaplatila sama. Včetně stavebních prací stálo zařízení kolem dvou milionů korun.

Elektrická energie je pro chod dopravce nutná prakticky ve všech sférách. To i včetně tankování. K němu slouží čerpačka a plnička. Obě zařízení se ovšem bez elektřiny neobejdou a při výpadku proudu z veřejné sítě by tak bez záložního zdroje nebylo možné autobus ani natankovat.