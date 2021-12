„Opět jsme se jako porota mohli potěšit nejen panoramaty Kladna, parky, přírodou či památkami včetně těch industriálních. Nechybělo zachycení města v mlze, dešti, při západu Slunce nebo v černočerné noci. Stejně jako každý rok bylo těžké vybrat ty nejlepší,“ komentuje 3. ročník jedna z porotkyň soutěže Ivona Kasalická.

„Musím bohužel přiznat se nám trochu v soutěži záběry i náměty opakují. Zdá se dokonce, že se někteří autoři inspirovali vítěznými fotografiemi z minulých let a vsadili na stejné záběry – opět vápenky, věžáky, jejich odraz v louži, noční světelné stopy aut či panorama s věžáky na pozadí modrého nebe nebo s mlžným oparem. Kde jsou neotřelé a zajímavé pohledy na město, kde jsou záběry, které by porotu překvapily a potěšily, kam se podělo sociální drama na tom našem drsném Kladně? A to neplatí pouze pro dospělé účastníky Krasohledu, ale také pro ty mladší,“ dodala.

OBRAZEM: Čertoviny na Mayrau poctil svou návštěvou i svatý Mikuláš

V nově vyhlášeném 4. ročníku proto pořadatelé uvítají především fotografie zachycující živé Kladno – sociální drama, portréty, momentky, živé obrazy.

Kladenský krasohled založilo město Kladno s myšlenkou vytvořit příležitost pro zapojení všech generací do jedné aktivity, spojit komunitu. Cíl se daří naplnit, nejstarší účastnicí 3. ročníku soutěže je čtyřiaosmdesátiletá Jindřiška, nejmladšími v soutěži pak tříletý Erik a sedmiletá Jája a již druhým rokem má své zástupce každá věková dekáda mezi nimi. „Ceníme si všech snímků. Nejvěrnějšími soutěžícími, kteří zasílali fotografie každý měsíc, byli Eva Matoušková a Vladimír Kotelenský. V juniorské kategorii byli nejpilnější patnáctiletý Lukáš Matoušek a desetiletý Matěj Veselý. Za to jim patří uznání,“ podotkla iniciátorka soutěže Eva Havelková.

OBRAZEM: Velkolepý mikulášský průvod s koňmi projel Kladnem

Ceny poroty vybírala komise vedená Tomášem Vocelkou, profesionálním fotografem a fotoreportérem, vítězem jedné z kategorií letošního ročníku soutěže Sony World Photography Awards, a Ivonou Kasalickou, která po deset let působila v multižánrové soutěži Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, ale také v porotách výtvarných soutěží například v Hong Kongu a Teheránu. V Čechách se pravidelně účastní jako porotkyně soutěže Neviditelný svět, kterou pořádá Neviditelná výstava.

Mladší generace v porotě zastupovali Michal Puchel, fotograf a videotvůrce, Johana Kasalická, studentka fotografie a filmu či Adam Litera – profesionální fotograf, specialista na sociální sítě a cestovatel.

Cena poroty – kategorie Do 16 let včetně

1. místo Johan Kristian Žák

2. místo Denisa Karamfilova

3. místo Lukáš Matoušek



Cena poroty – kategorie Od 17 let výše

1. místo - Miloš Kostka

2. místo - Iva Štěrbová

3. místo - Tomáš Liba

4. místo - Lukáš Hanes

5. místo - Jan Harigel



Cena veřejnosti

1. místo - Eliška Šimonová

2. místo - Kateřina Šoulová

3. místo - Daniela Pipotová