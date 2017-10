Kladenský kulturák ožil jubilejním veletrhem vzdělávání

Kladno /FOTOGALERIE/ - V Domě kultury Kladno se ve dnech od 17. do 18. října koná jubilejní dvacátý ročník Veletrhu vzdělávání. Žáci druhého stupně základních škol zde dostávají i v letošním roce možnost vybrat si z nabídky více jak než padesáti řemesel a oborů, která by rádi v budoucnu vykonávali.

Veletrh celoživotního vzdělávání se koná v Kladně ve dvou dnech od 17. do 18. října.Foto: Deník / Husárová Kateřina

Škála možností, již nabízí plocha kladenského kulturáku, je opravdu pestrá a školáci mají možnost poznat zblízka, co daná škola nabízí.

Kuchaři, cukráři, tesaři, klempíři, policisté, elektrotechnici, lesáci, kadeřnice, chovatelé koní, umělci a další povolání, která člověka jen napadnou, ti všichni podají zájemcům patřičné informace. Budoucí středoškoláci si mohou mnohé na místě dokonce sami vyzkoušet a popovídat s odborníky.



Díky iniciativě manažera domu kultury Michala Muláčka, jenž si s kolegy vzal pořadatelství veletrhu po předchůdcích na svá bedra před čtyřmi lety, se podařilo i letos poskytnout prostor pro prezentaci 55 odborným školám a učilištím. Jak potvrdil manažer kulturního domu, tendence je vzrůstající a vystavovatelů rok od roku přibývá. Stánek pro prezentaci je proto vhodné zarezervovat nejméně půl roku předem.

Vzhledem k tomu, že je zapotřebí budoucí středoškoláky na akci dopravit, podílel se Středočeský kraj už v minulosti na finanční podpoře svozových autobusů, které účastníky po oba dny na veletrh dovážejí, aby si na vlastní oči mohli prohlédnout nabízené stánky, ukázky řemeslných a studijních oborů, a to nejen škol ze středních Čech. „O podporu na dopravu jsme požádali na kraji i letos, tak jsem rád, že spolupráce i na dále funguje, protože jinak by se do Kladna mnozí ani nedostali. Na veletrh přivezeme až 900 školáků ve dvou dnech.