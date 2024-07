Pro předplatitele

Kateřina Nič Husárová dnes 15:38

Také kladenský stavební úřad stále nefunguje tak, jak by si veřejnost a úředníci přáli. Nový elektronický systém pro podávání žádostí, který spustilo do provozu počátkem července ministerstvo pro místní rozvoj, je pro potřeby úředníků dosud nepoužitelný. Navíc změna nastala v době dovolených a noví pracovníci pro zakládání elektronických žádostí se na vypsané pozice nehlásí. Jak potvrdila mluvčí kladenského magistrátu Kateřina Přibylová, ještě před zavedenou změnou chyběli na tamním stavebním úřadu do plného stavu tři zaměstnanci. Aktuálně by úředníci přitom potřebovali posily v rozsahu šesti až osmi dalších lidí.