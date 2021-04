Některé jsou věnovány významným osobnostem, které se zde narodily a nebo zanechaly důležitou stopu v historii Kladna, jindy jsou pamětní cedule věnovány historickým událostem, v dalších případech se jedná o významnou památku města či kulturní památku. Projděte proto dnes s námi v I. části Kladenského uličníku centrum města Kladna a postranní ulice. Možná budete překvapeni, co se dozvíte.

1. Zdeněk Miler



Asi nejznámějším kladenským rodákem je i pro současnou generaci autor slavné animované postavičky Krtka Zdeněk Miler, který by 21. února 2021 oslavil 100. narozeniny. Zemřel před deseti lety a v Kladenském zámku je mu věnována stálá expozice. Rodný dům Zdeňka Milera se nachází o pár ulic dál, a to v Bendlově ulici 1763, kde je od roku 2017 instalována i jeho pamětní deska.

2. Jitka a Květa Válovy



Neméně slavné jsou ale i Milerovy sousedky z Bendlovy ulice 1662, kladenské malířky – dvojčata Jitka a Květa Válovy. Obě byly žačkami Emila Filly a žily a tvořily v protějším domě. I jim byla před několika lety odhalena pamětní desky a po domluvě je zde přístupný i jejich ateliér. Slavné sestry se narodily 13.12. 1922, Květa zemřela 6.9. 1998 a Jitka před deseti lety, 27.3. 2011.

3. Hynek Kubát



V Bendlově ulici 1970 se zastavíme také potřetí, jelikož zde byla v 50. letech minulého století umístěna pamětní deska věnovaná zakladateli Kladenské filharmonie Hynku Kubátovi s textem: "Zde žil, tvořil a zemřel Hynek Kubát, dirigent a zakladatel Kladenské filharmonie. Věnují členové, 1950.“ (V současné době deska na domě není, nadále však v majetku rodiny). Hynek Kubát (19. srpna 1871 Pičín - 8. září 1948 nebo 8. listopadu 1948 Kladno) Byl hudební pedagog, zakladatel a dirigent Kladenské filharmonie, žák Antonína Dvořáka a otec hobojisty a profesora Pražské konzervatoře Adolfa Kubáta. Po absolvování učitelského ústavu v Příbrami působil jako učitel v Trhových Svinech a v Českém Krumlově, v Kladně zůstal po vojenské službě. Učil v Dřetovicích, Lidicích a později se stal ředitelem školy v Kladně. Státní zkoušky skládal z houslí, klavíru a varhan.

4. František Kleiner



Vrátíme-li se na kladenskou pěší zónu T.G.M., hned čtvrté zastavení nás čeká u budovy Sokola. Zde je pamětní deska věnována Františku Kleinerovi (7. prosince 1886 Police nad Metují - 5. května 1942 Polsko). V Kladně se sice nenarodil, byl však československým legionářem v Rusku (5. československý střelecký pluk) a v Kladně působil jako profesor a od roku 1934 byl ředitelem učitelského ústavu v Kladně, člen Sokola, knihovník a starosta Sokolské župy Budečské. V noci ze 7. na 8. října 1941 byl spolu se zbytkem předsednictva Budečské župy zatčen gestapem. Zemřel jako vězeň v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau.

5. Masarykův projev



Za zmínku stojí i pamětní deska obnovená městem Kladnem a společností Patria počátkem milénia. Je věnována všem kladenským horníkům. Na nárožním domě, v někdejší Restauraci U Jágrů, v polovině pěší zóny tak visí připomínka na slavný projev prvorepublikového prezidenta T. G. Masaryka. Text na desce: „Žádná kulturní práce by nebyla možná bez práce uhlokopů,“ řekl v této budově 29. ledna 1900 T. G. Masaryk, prezident osvoboditel, když za velké stávky horníků obhajoval jejich spravedlivý boj. (8. března 1936 byla zasazena tato deska, aby vám hlásala tuto skutečnost).

6. Lékárna u české koruny



Šesté zastavení je tentokrát věnováno významné památce Kladna, která dodnes zdobí kladenskou pěší zónu. Památkou je překrásný sgrafitový dům T.G.M. 499, někdejší Lékárna u české koruny, postavena v letech 1891 – 1892 novorenesančním slohu stavitelem Václavem Krotkým. Budova je zdobena medailony podle Mikoláše Alše, které realizoval Josef Bosáček. Sgrafita znázorňují kromě ornamentů předložení receptu na přípravu léku, sběr léčivých rostlin a výdej hotového léku.

7. Kaple svatého Floriána



V polovině pěší zóny v ulici T.G.M. se na Floriánském náměstí 103 vyjímá jako dominanta Kaple svatého Floriána v Kladně (Floriánská kaple). Jedná se o kulturní památku. Spadá pod Římskokatolickou farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Kladno. Základní kámen barokní svatyně vyprojektované Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem položil tento stavitel roku 1751 společně s břevnovským opatem Benno II. Löbelem, v témže roce stavbu přerušila architektova smrt (také opat zemřel v tomto roce). K dokončení kaple došlo až roku 1870, o to se zasloužil farář a člen zastupitelstva pater Josef Mottl. 5. května 1872 vysvětil kapli kladenský rodák Václav Svatopluk Štulc.

8. Bankovní dům



Kroky nás po pěší zóně dále zavedou až na náměstí Starosta Pavla 14, kde na nároží stojí bankovní dům, jenž byl postaven v letech 1912 – 1913 architekty Josefem Maříkem a Jaroslavem Rosslerem. Budova vyrostla na místě dvou zbouraných domů, kde se narodili dva významní Kladeňáci rodáci – dramatik a spisovatel Václav Štech a světoznámý architekt Antonín Raymond.

9. Václav Štech



Václav Štech (29. dubna 1859 Kladno – 27. února 1947 Praha) byl český učitel, divadelní ředitel, spisovatel, dramatik a novinář. Je autorem tří desítek děl. Nechybí divadelní hry, dramata i romány. Věnoval se hlavně divadlu. Svou literární dráhu začal humoreskami. Napsal řadu dramat pro divadlo, některé z nich byly uvedeny i v Národním divadle v Praze. Jeho syn Václav Vilém Štech byl uznávaným pražským kunsthistorikem.

10. Antonín Raymond



Antonín Raymond (rodným jménem Antonín Reimann) (10. května 1888 Kladno - 21. listopadu 1976 Pensylványe) byl český architekt a žil v Japonsku a USA. Je považován za jednoho ze zakladatelů moderní architektury v Japonsku. Podle architekta Davida Vávry je Antonín Raymond nejplodnější český architekt 20. století a rozhodně jeden z nejoriginálnějších. V roce 1956 byl vyznamenán čestnou medailí od American Institute of Architects a v roce 1964 získal japonský řád Vycházejícího slunce. 27. října 2010 mu město Kladno udělilo čestné občanství in memoriam. Slavnostní ocenění za rodinu převzala kladenská archivářka Irena Veverková, která se zasloužila o připomenutí této osobnosti v Kladně a jako jedna ze tří lidí na světě, v nepříbuzenském vztahu, je nositelkou čestného přídomku Raymond.

11. Julián Stříbrný



Malou odbočkou do sousední ulice Plk. Stříbrného 705 objevujeme další pamětní desku věnovanou Julianu Stříbrnému (9. listopadu 1883 Kladno – 16. července 1943 Drážďany) byl československý legionář, příslušník protinacistické odbojové organizace Obrana národa. Julián Stříbrný byl elektromontér z Kladna, vystudoval průmyslovku v Brně. Do armády byl povolán v roce 1914, nejprve na italské frontě, od roku 1916 na ruské. Podplukovníkem byl jmenován v roce 1924, poté působil jako posádkový velitel v Kadani, v roce 1937 odešel na Slovensko. Do Kladna se vrátil po rozpadu ČSR a v červenci 1939 byl převeden do výslužby. Velením vojenské organizace Obrana národa na Kladensku byl pověřen na popud generála Františka Kraváka. V únoru 1940 byl zatčen při pokusu o přechod hranic, za nacistický odboj prošel několika koncentračními tábory a byl popraven ve věznici v Drážďanech.

12. Jiří Kolář



Jen několik desítek metrů opodál na zaobleném nárožním domě na Poštovním náměstí a Tyršově ulici 2324 je umístěna již několik let pamětní deska věnovaná Jiřímu Kolářovi (24. září 1914 Protivín – 11. srpna 2002 Praha) byl básník a výtvarník, autor experimentální a vizuální poezie, dramatik, překladatel, sběratel umění a mecenáš samizdatové literatury a mladých umělců. Je jedním z nejvýznamnějších českých výtvarníků a autorem mnoha originálních výtvarných technik. V Kladně se sice nenarodil, ale působil zde v letech 1925 – 1945. Jako učeň četl poezii, v šestnácti letech objevil moderní básníky (Jaroslav Seifert, F. T. Marinetti) a začal psát vlastní texty. Ve třicátých letech vystřídal řadu zaměstnání (truhlář, přidavač na stavbě, hlídač, číšník, pomocník v řeznictví a holírně, ošetřovatel, kolportér, ad.) a často žil pouze z podpory v nezaměstnanosti.

13. Kladenská radnice



Při dnešním putování se navrátíme k radnici na náměstí Starosty Pavla 44. Významnou památkou města Kladna je též budova kladenské radnice Podobně jako sgrafitová lékárna byla vybudována v novorenesančním stylu 1897 - 1898 pod návrhu architekta Jana Vejrycha. a tehdejším starostou Josefem Hrabětem. Sídlí zde Magistrát města Kladna. Průčelí a obřadní síň radnice vyzdobil malíř Adolf Liebscher, zdobí ji triptych Uhlí a Železa s dominantní ženskou alegorickou postavou Kladna uprostřed. Bronzová socha rytíře na štítě je dílem Antonína Poppa. V hlavním vstupu jsou umístěné dvě sochy a tabule s historickými informacemi o městě. Na hlavním schodišti jsou přenesené pamětní desky Václava Štulce, Antonína Čermáka, Jaroslava Selnera a Jana Velly. V prvním a druhém patře jsou portréty významných osobností města. Na prostranství radnice byl v letech 1741-1879 umístěný pranýř, který byl prodaný v dražbě a rozebrán, jeho zbytky jsou dnes v majetkem muzea a umístěné v zámecké zahradě.

14. Matěj Bach



Na budově radnice lze najít i další desku věnovanou tentokrát varhaníkovi Matěji Bachovi, který zde žil v letech 1603-1607. Je vůbec prvním zmiňovaným zdejším hudebníkem, přičemž se dle legendy málem zasloužil o zkázu Kladna. Matěj Bach je často spojován s obdobím okolo bitvy na Bílé hoře. Když během roku 1620 procházely kolem Kladna stavovské oddíly pronásledované bavorským kurfiřtem Maxmiliánem, dorazila ke Kladnu lehká jízda polských kozáků, kterým se říkalo lysovčíci a byli pomocnými oddíly císařských vojsk. Jelikož Kladno v té době nemělo žádnou vrchnost ani vojsko, polští jezdci vypálili Rakovnické a Unhošťské předměstí a vnikli do městečka, kde při požáru zahynulo mnoho lidí a bylo zničeno náměstí a zámek. Vniknutí vojáků do města bylo spojováno se zradou. Té se měl dopustit právě Matěj Bach, varhaník zdejšího kostela, který prý vojáky do města vpustil Slánskou bránou, u které bydlel. Poté Bach emigroval zřejmě do Saska a někteří místní nadšenci říkají, že Matěj Bach byl předek Johanna Sebastiana Bacha.

15. Budova velkostatku



Na náměstí Starosty Pavla ještě zůstaneme a prohlédněme si desku na budově někdejšího velkostatku, jedná se rovněž o významnou památku města Kladna. Dnes je to budova s číslem popisným 1464. Budova velkostatku byla postavena v roce 1898. Původně se jednalo o provozní budovy. Postavena byla v novorománském slohu. V domě bylo umístěno sídlo správy velkostatku. Pozemek patřící k hospodářskému dvoru vrchnosti byl původně zastavěn provozními budovami. Budova správy velkostatku je postavena v novorománském slohu. Dům byl postaven vedle vjezdu do zámeckého areálu. V současnosti se v budově nachází zákaznické centrum RWE. Budova bývalého velkostatku je od roku 1958 v seznamu památkově chráněných míst.

16. Kladenský zámek



Svoje dnešní putování zakončíme o několik desítek metrů stranou, kde se nachází Kladenský zámek na rozhraní ulic Zádušní 1 a Náměstí starosty Pavla. I ten je významnou památkou Kladna. Původně to byla vrz přestavěná na zámek. Od čtrnáctého století stávala v těsném sousedství mladšího zámku gotická tvrz, která sloužila jako hlavní sídlo rodu Kladenských z Kladna. Po vymření kladenské větve rodu tvrz zdědili Žďárští ze Žďáru, kteří ji v polovině šestnáctého století přestavěli na renesanční zámek. Dochovaná podoba zámku je výsledkem barokní přestavby v první polovině osmnáctého století, na které se podílel Kilián Ignác Dientzenhofer. Zámek je od roku 1967 je chráněn jako kulturní památka.