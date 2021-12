Akce se zúčastnili i vzácní hosté. A to čerství přemožitelé kanálu La Manche Kristina Dyková a Michal Štengl, kteří si oba dali tu nejdelší trať 1,6 km. Nejmladším účastníkem byl Jenda Kuna ročník 2008 a nejstarší plavec Zdeněk Fiedler st. (1952).

Voda v době závodu měla teplotu pouhých 5,6 °C. Stejně jako v předchozích letech se vybíralo startovné jako příspěvek na spolek Libušínské jezírko, který se o lokalitu celoročně stará.

Otužování je v současné době velmi trendy a navíc je spolehlivou ochranou proti nachlazení. Začít se dá v jakémkoli věku, pokud člověk nemá závažné zdravotní komplikace a jeho stav mu to umožňuje. "Do extrémně studené vody nemůžete jít jen tak, mohli byste si ublížit. Vhodnější je zajít k lékaři, aby vám minimálně natočil EKG plus další základní vyšetření," upozorňuje zakladatel kladenské otužilecké skupiny Filip Jícha.

Kladenských otužilců, kteří začínali před šesti lety ve třech lidech, je dnes ve skupině okolo 340. U jezírka se scházejí pravidelně každou neděli okolo 10. hodiny. "Jsme parta přátel a společné otužování spojíme pokaždé s procházkou. Vycházíme z Libušína. Kdo chce, může se k naší skupině přidat na facebooku," dodal Filip Jícha.

Jak prozradil jedenapadesátiletý otužilec, čeká ho nyní další výzva. Zdolání kilometrové trati u břehů špicberských ostrovů. Do vln Severního ledového oceánu se s ním ponoří i jeho sedmnáctiletý syn Filip. "Akce byla v době covidové dvakrát odložena, tak snad nám to potřetí vyjde," doufá. Na Špicberky se chystají tentokrát vyrazit 2. dubna.