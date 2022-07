Jak připomněla kladenská policejní preventistka Jana Šteinerová, letní měsíce jsou z hlediska vloupání do domů a bytů nejrizikovějším obdobím roku, protože velké množství lidí odjíždí na dovolenou. Lidé své domácnosti často nezabezpečí a velké chyby dělají i při větrání, což zloději nezřídka využívají. I kvůli tomu vyrazí v následujících dnech do ulic měst na Kladensku policisté znovu, aby občany varovali. Preventisté navštíví například Stochov, Unhošť a Zlonice.

Z policejních statistik

Podle statistik nejčastěji pachatelé dovnitř objektů vynikají okny a poté hlavními dveřmi. Lze je ale zabezpečit pomocí mechanických zábranných prostředků (například bezpečnostní zamykací systémy, bezpečnostní kování, bezpečnostní dveře a zárubně, přídavné závory na dveře, okenice či mříže, bezpečnostní fólie, bezpečnostní skla). Jde o prostředky, které ztěžují vniknutí do obydlí.

Dále je možné použít technickou ochranu. Reprezentují ji elektronická zařízení, kamerové monitorovací systémy, lokální signalizace akustická či optická, detektory pohybu, systémy s dálkovou signalizací neboli telefonní hlásiče.

Překonání běžných nezamčených dveří trvá do 5 sekund, u bezpečnostních neuzamčených dveří se čas pohybuje kolem 15 sekund. Přes mikro ventilaci oken se pachatel do bytu či domu dostane přibližně za jednu minutu.

Zloději pracují různě. Jedni si vybírají příhodné okolnosti jako je neuzamčený či nedostatečně zabezpečený dům. Zkušenější zloději si již objekt tipují důkladněji. Obhlížejí terén, počty nájemníků, rozdílnost zabezpečení. U organizovaných skupin, mnohdy na objednávku, je jejich důkladná příprava naprostou samozřejmostí. Vytipují nejen obydlí, ale i jeho vybavenost a cennosti v něm. Častým jevem jsou i vykradené domy v noci, zejména v letních měsících, kdy zloděj vleze do domu otevřeným oknem, prohledá přízemí, odkud odcizí cennosti. Majitelé domu přitom bezstarostně spí v patře.

Ochrana nejen v domě

Kromě samotných domů a bytů je třeba chránit i přilehlé objekty, jako jsou garáže, kůlny, sklepy, či sklepní kóje. Policie se však setkává s případy, že majitelé venkovských stavení si své stodoly neuzamykají. To i přesto, že uvnitř mají různou zahradní techniku i nářadí a jízdní kola. Tyto věci také nechávají nezřídka volně ležet na zahradě. Přístupný žebřík může dokonce pachateli umožnit snazší vstup do domu.

Ze zkušeností policisté vědí, že zloději jsou často motorizovaní, zajíždějí přímo k obydlím a hřeší na nevšímavost lidí. Pomoci mohou všichni, kteří neznámé auto zaregistrují a dokáží případně na potencionální pachatele policii upozornit. Nutné je proto i kvalitní osvětlení a přehledné prostranství před objektem pro lepší viditelnost.

Pro případ vloupání je dobré pořídit si preventivně fotodokumentaci cenných věcí a poznamenat si výrobní čísla elektronických přístrojů. Pokud k vloupání došlo, neprodleně je třeba tuto skutečnost oznámit policistům. Čím dříve se o vloupání dozvědí, tím je větší šance, že bude pachatel vypátrán a dopaden. V opačném případě je velká pravděpodobnost, že stopy, které pachatel na místě zanechal, budou z velké části znehodnoceny nebo nebude možné je vůbec vyhledat a zajistit. Při podezření z vykradení nevstupujte do obydlí a už vůbec po zlodějích neuklízejte.

Policie radí, na co nezapomenout před odjezdem:

• Informaci o tom, že na delší dobu odjíždíte, sdělte pouze okruhu důvěryhodných osob a poučte o tom i své děti. V minulosti bylo několik případů, kdy zloději vykradli byt či dům na základě informace, kterou prezentovalo dítě před svými kamarády.

• Zvažte, zda je nutné informaci o vašem odjezdu prezentovat na sociálních sítích. Rozhodně nedoporučujeme umísťovat na tyto sítě aktuální informace a fotografie z právě probíhající dovolené. V posledních letech si zloději často tipují vhodné objekty k vloupání, právě v prostředí sociálních sítí.

• Najděte si zodpovědnou osobu, která bude v době vaší nepřítomnosti docházet zalévat květiny, zkontrolovat byt, ale hlavně vybírat poštovní schránku. Plná schránka je prvním signálem o dlouhodobé nepřítomnosti uživatele bytu.

• Pokud máte v bytě cenné věci, je dobré je odvést k známým, případně uložit v bance. Po dobu vaší nepřítomnosti můžete byt nechat zabezpečit elektronicky - napojením na pult centralizované ochrana některé bezpečnostní agentury. Je nutné dobře vybírat a připravit vše dopředu. O tuto službu je stále větší zájem a je zřejmé, že za pocit bezpečí si lidé rádi připlatí.

• Pokud si chcete byt zabezpečit sami mechanickými či elektronickými prostředky, zde je výstup z policejních statistik: nejčastěji do bytu pachatelé vnikají dveřmi, dalším častým způsobem je vniknutí oknem a dále přes balkon. V posledních letech zloději vnikají i do vyšších pater, kam se většinou spouští ze střechy.

• Rozhodně nedoporučujeme zatahovat žaluzie či závěsy. Naopak můžete využít techniku a vytvořit iluzi, že jste stále doma. Časově programovatelné zásuvky ve stanovený čas rozsvítí lampičku nebo zapnou rádio.

• Před samotným odjezdem doporučujeme uzavřít hlavní přívod vody, dále také odpojit nevyužívané spotřebiče od elektřiny.