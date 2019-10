Z tohoto důvodu zasedne městská rada před koncem měsíce znovu a pokusí se najít variantu, která zohlední rychlost, bezpečnost dopravy i ekonomické hledisko. V případě, že cestující budou nastupovat jen dveřmi u řidiče, může se spoj zdržet až o čtyři minuty. Ve výsledku to nepřinese úsporu a deficit na linkách by musely vyrovnat další spoje.



„V tuto chvíli s kolegy analyzujeme všechna data, která získáváme z ostatních radnic a od dopravce, a přemýšlíme například o tom, zda bychom nastupování předními dveřmi zavedli z důvodu bezpečnosti jen po dvacáté hodině, jak je běžnou praxí v některých dalších městech,“ říká náměstek kladenského primátora Tomáš Kutil (Kladeňáci).

Ředitel kladenské ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa prosazuje nastupování všemi dveřmi i z toho důvodu, že vloni kvůli tomu přijali do pracovního poměru čtyři revizory a dva slouží pro firmu externě. „Nastupování pouze předními dveřmi vnímám jako nešťastné řešení, ale musíme respektovat požadavek objednavatele, tedy města,“ řekl Landa.

Pozitivně to nevidí ani opozice. „Pokud vedení města obnoví povinnost nastupovat pouze předními dveřmi, sníží se komfort pro cestující. Tedy je to krok zpátky. Ukazuje to na neschopnost radních poradit si s banálními problémy,“ říká exprimátor Milan Volf (Volba pro Kladno).