Jen pár desítek metrů od téhož místa, v ulici 28. října ve Švermově, nedaleko čerpací stanice Koloc Oil, mi v úterý krátce po 17 hodin vbíhá pod kola služebního vozu chundelatý černobílý havanský psík - bišonek, který se očividně chce nechat přejet.

Dupnu na brzdu a nejsem sama.

Ve Švermově rázem vzniká dopravní kolaps, všichni psa objíždějí. Auta, autobusy, shora i zespodu, a někteří nervózně troubí.

Bože, to jsem se lekla! Narychlo parkuji u obrubníku a vystupuji z vozu. V tu chvíli vidím, že na chodníku se vkleče krčí dva jiní řidiči a pokoušejí se plíživými pohyby a mlaskáním přemluvit paličatého psíka, aby do vozovky nevstupoval a šel naopak k nim. Bez šance.

Nemám u sebe vůbec nic, ani pamlsek, na který bych zvíře nalákala. Při sebemenším pohybu navíc zvíře uskakuje bokem a pozadu mílovými kroky a vrhá se pod projíždějící auta. Jeden z řidičů si vzpomíná, že má v autě sušenku. Chlupáče sice naláká, ale jakmile sladkost zkonzumuje, zdrhá od nás.

„Musíme zavolat strážníky, ti jsou na to vyškoleni,“ říkám rozhodně a volám tísňovou linku.

V hlučném automobilovém provozu operačnímu v telefonu ale pořádně nerozumím a omlouvám se za to. Přesto zachycuji, že strážník chce hlavně vědět, kde se nacházím. Popisuji lokalitu s příslibem, že počkám do příjezdu hlídky. Máme štěstí. Strážníci přijíždějí za pár minut.

V ten moment se nám zároveň podařilo pamlskem a lstí hafíka obklíčit. I tak je chlupáč chytřejší. I když jsme v početní převaze - já, dva řidiči a dva muži zákona, pes si to metelí do kopce nazdařbůh…

A světe, div se! Bišonek stojí, nikam neutíká a setrvává u vrat rodinného domu na rozcestí pod kolejemi pod Cikánkou. Že by?

A taky, že jo. Strážníci tuší, stejně jako já, že zde by mohl být zakopaný pes. V našem případě nikoli zakopaný, ale živý a žijící v tomto domě.

Uniformovaní chlapíci přicházejí ke stavení, oslovují na dvoře nic netušící manželskou dvojici. „Nepostrádáte psa?“ Tady jeden černobílý sedí za vraty!

Šťastné shledání na sebe nenechá čekat, stejně jako manželčino spílání choti, že všechno je jeho vina, protože mu fenečka jistojistě při návratu domů proběhla pod nohama a utekla na ulici.

„Naše fenka je člen rodiny. Co by nám řekly děti!? Je to hrozná představa, kdyby se jí mělo něco stát. Moc vám všem děkujeme,“ říká chovatelka. Dychtivě líbá a objímá fenku. A vysvětluje, proč je tak plachá. „Víte, když byla maličká, honil ji velký pes a od té doby před tím, co je velké a nezná to, utíká!“

Strážníkům předávám do zápisu své osobní údaje a odjíždím směr redakce s pocitem, že jsme pomohli dobré věci.



Fakt jsem ráda. Nebýt těch dvou ochotných řidičů přede mnou a posléze chlapů v uniformě, nemusela být fenečka už mezi námi.