Hlídka vozidlo následovala a zastavila řidiče v ulici Ivana Olbrachta. Zde strážníci zjistili, že má žena na klíně dvouleté dítě, kterému drží zápěstí. Podle sdělení rozrušených rodičů se dcera pořezala a matka se snažila tlakem zastavit krvácení. Strážníci ihned řidiče vyzvali, aby je s největší opatrností následoval.

"Za použití modrého majáku s právem předností v jízdě pak hlídka rodinu bezpečně doprovodila až do kladenské nemocnice. Strážníci se k tomuto kroku rozhodli proto, aby předešli k nebezpečným dopravním situacím, které by mohl otec – řidič svou rychlou jízdou vyvolat. Malá pacientka byla předána do rukou lékaře," řekla kladenská policejní mluvčí Alena Purkytová.