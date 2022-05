„Stále tomu nemůžeme uvěřit, splnil se nám sen,“ sdělila Anna. Jejich cílem bylo obhájit semifinále z lednového UK Open v anglickém Bournemouthu a ideálně poskočit o nějaký ten stupínek výš. Bylo z toho nejen vysněné finále, ale nakonec absolutně nečekané zlato, provázené euforií a slzami dojetí.

„Prostě se to nějak stalo. Ani nevím, jak bych ty pocity zpětně popsal,“ vylíčil Matyáš momenty, kdy se umístění párů vyhlašuje od posledního šestého místa a teprve při oznámení stříbrného páru je jasné, kdo vyhrál. Třetí místo pro Finsko, druhé pro Spojené státy, první pro Českou republiku. To, co si Matyáš z Blackpoolu odnesl především, je ovšem pokora.

„Jak jsme na soutěži potkávali ty největší legendy světového tancování, docházelo nám, že je ten náš úspěch pořad jen malý střípek na celé cestě, i když samozřejmě hodně potěšující.“

Dvacet domácích titulů

Dvaadvacetiletý Matyáš se stejně starou Annou tvoří jeden pár tři roky, s předchozími partnery mají na svém kontě dohromady téměř dvacet titulů mistrů České republiky. Svého největšího úspěchu před zlatem z Blackpoolu, a to semifinále na Mistrovství světa v Číně, dosáhli ještě pod hlavičkou pražského klubu MZ Dance Team.

Pak se však rozjetý vlak jako by zastavil a pár hledal novou motivaci. Tu našel pod vedením zkušených tanečníků Lukáše Chmelíka a Zuzany Šťastné, kteří si je vzali pod svá křídla a na jejich cestě na vrchol je maximálně podporují.

Mimochodem i oni se v Blackpoolu posunuli o další stupínek blíže k vysněnému cíli, jímž je čtvrtfinále, tedy nejlepší čtyřiadvacítka, v kategorii profesionálů. Tentokrát skončili na 33. příčce v konkurenci absolutních světových špiček latinsko-amerického sportovního tancování.

Ti nejlepší trenéři

Tanec Kladno je dynamicky se rozvíjejícím klubem, který vznikl před pěti lety a v současné době má jednu z nejpočetnějších dětských základen v České republice, ti nejmladší v přípravce začínají ve čtyřech letech.

Klub je otevřený nejen všem věkové kategorie, ale i pro široké spektrum tanečních aktivit, tedy nejen pro ty soutěžní.

„Máme mezinárodní výsledky i ambice, zveme pravidelně ty nejlepší zahraniční trenéry. Ale nejsme zaměření jen na výkonnostní tancování. Můžete se dostat třeba až do finále Blackpoolu, nebo si tančit jen tak, ze zájmu,“ říká šéf klubu Lukáš Chmelík.

Klub nabízí i populární disciplínu profesionál-amatér. V Blackpoolu si tak může jednou zatančit prakticky každý.