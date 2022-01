Většina dětí je zdravá. Jak potvrdila třídní učitelka 1. A Pavla Korychová, pro vysvědčení si přišlo jednadvacet ze šestadvaceti prvňáčků. „Děti jsou velmi šikovné. Dávala jsem převážně samé jedničky, takže všem patří samá chvála,“ uvedla třídní učitelka, která je ráda, že se třídě až dosud vyhnula distanční výuka.

OBRAZEM: Děti soutěžily v Kladně o Ledového strážníka

„Učit se on-line by u prvňáčků nebylo příjemné pro rodiče ani pro děti. Loni jsem vyučovala druháky, ale i tak to bylo náročné. Přesto jsme to společně zvládli,“ vysvětlila Pavla Korychová.

Prvňáčky chválí za snahu a píli také třídní učitelka sousední 1. B Miroslava Merthová. „Ve třídě mám letos sedmadvacet dětí, pro vysvědčení si jich přišlo dvaadvacet. Stejně jako v sousední třídě jsme zatím měli štěstí a vyučujeme od září prezenčně. Děti se sice vystřídaly v karanténách a některé byly nemocné, ale výuku jsme nikdy přerušit nemuseli,“ dodala Miroslava Merthová, která stejně jako kolegyně loni zažila distanční výuku s druháky.