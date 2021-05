Nyní je podána žádost o územní rozhodnutí. Výstavba nového autobusáku za stovky milionů korun se tak posouvá. Odhadem může celý proces trvat dva až tři roky. Nutno připomenout, že na radnici se v krátké době vyměnili primátoři Milan Volf a Dan Jiránek, kteří vedou střídavě město už dvě dekády. I to je důvodem, proč se pokaždé změní projekt autobusového nádraží a vše se tak roky vleče.

Podle současného kladenského primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno) bylo ze strany bývalého vedení města aktivně zrušeno stavební povolení, které by bylo platné. Tím se vedení radnice ocitá na začátku celého procesu.

„Naši předchůdci nechali propadnout již přidělenou dotaci 100 milionů a další žádost na podobnou částku na podzemní parkoviště, která sice nebyla rozhodnuta, ale věříme, že by byla úspěšná. Projekt vzešel z architektonické soutěže s nezávislými hodnotiteli. Na bývalým vedením navrhovanou, defacto opravu, stávajícího stavu nebylo vydané ani stavební povolení, projekt nesplňoval ani podmínky regulačního plánu. Rekonstrukce proto měla být provedena jen v režimu udržovacích prací. Pokud chceme naše město posunout a vytvářet kvalitní projekty s vizí, je třeba nad územím přemýšlet a vytvářet hodnotné projekty,“ uvedl Milan Volf.

Bývalý primátor města Dan Jiránek (ODS) má ale poněkud jiné vysvětlení. „Město pod naším vedením aktivně nerušilo stavební povolení na modernizaci autobusového nádraží. Za primátora Volfa bylo totiž sice o stavební povolení požádáno, ale kvůli odvolání jednoho z účastníků řízení nabylo právní moci až s několikaletým zpožděním a přesto, že došlo k podstatnému prodloužení lhůty pro žádost o dotaci ani tato lhůta nemohla být pro neexistenci stavebního povolení dodržena. Dotace proto být přidělena ani nemohla a také nebyla,“ vysvětlil nyní opoziční Jiránek.

Úsporná varianta rekonstrukce

A stejně tak obhajuje jimi předloženou úspornou variantu rekonstrukce autobusového nádraží. „Studie modernizace v úspornějším duchu vychází z potřeb organizace autobusové dopravy v Kladně a jeho okolí a modernizované autobusové nádraží by zabíralo mnohem menší plochu. Proto není potřeba budovat velkolepé podzemní parkování, sto míst by se vešlo i na povrch, a služby pro cestující by se vešly do budov odpovídajících jejich počtu.

Ostatně pokud byly původní plány tak dobré, není potřeba je předělávat, stačí o stavební povolení požádat znovu a neplatit miliony za nové projekty. To, co město potřebuje především, je zeleň, dostatek parkovacích míst, plynulá doprava a podpora stávajícího podnikání, ne předražené nové nerealizovatelné projekty,“ argumentoval Dan Jiránek.

S tím, že město nepotřebuje velké autobusové nádraží, primátor Volf souhlasí, nicméně zdůrazňuje, že provozovatel a především řidiči potřebují kvalitní zázemí a veřejnost dostatek parkovacích míst. „Zásadní pro tento projekt je podzemní parkoviště, které v centru města potřebujeme. Současný stav nádraží je tristní a změnu si beze sporu zaslouží,“ dodal Volf. Na přestavbu by rádo Kladno získalo dotaci.

Reorganizací autobusové dopravy chce město vybudovat nejen moderní autobusový terminál, ale celistvý funkční prostor typický pro centrum města, v němž by byly i nové obchody, kanceláře či byty. „Tím tento zanedbaný prostor přetvoříme v pulsující živé místo, které bude vizitkou města,“ představil plány primátor Volf.