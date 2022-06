Jak potvrdil ředitel Sportovních areálů města Kladna František Bureš, původní bazén sloužil plavcům desítky let, ale v posledním době už se zde ztrácela voda a opravy byly nákladné, takže rekonstrukce byla neodkladná. „Původní bazén byl hodně hluboký a voda v něm zůstávala dost chladná, stěžovali si na to lidé. Aktuálním snížením na hloubku 1,2 – 1,6 metru by se objem vody měl snáze vyhřát,“ potvrdil ředitel Bureš.

Kromě toho pokračuje v areálu i rekonstrukce minigolfu, který v původní podobě slouží rovněž mnoho let a je místy již poškozený. Všechna hrací pole z eternitu budou nahrazena moderním materiálem. „V sousedství minigolfu otevřeme i nový kiosek, což jistě návštěvníci také ocení,“ doplnil Bureš. Od předloňska je to další bistro v moderním jednotném designu.

Další dobrou zprávou je, že ceny vstupného se modernizací nezvýší a zůstanou od 1. července stejné jako vloni. Celodenní vstupné pro dospělé je na koupališti Sletiště 100 korun. Děti do 3 let zdarma. Děti do 15 let a ZTP 70 korun. Po 17. hodině platí jednotné vstupné 70 korun.

Kvůli tomu, že koupaliště Sletiště otevře až v červenci, bylo letos mimořádně zprovozněno o měsíc dříve lesní koupaliště Bažantnice v Kročehlavech. Otevřeno je od 1. června denně od 10 do 19 hodin. I zde ceny zůstávají stejné jako vloni. Dospělí zaplatí za den 95 korun. Děti do tří let zdarma. Děti 15 let a ZTP 65 korun. Od 17 hodin jednotné vstupné 65 korun. V případě chladného počasí a za deště je zavřeno.