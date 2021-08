Označení jízdních kol pomocí unikátní technologie mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA, doplněného výstražnými prvky, představuje ve spojení s rozsáhlou mezinárodní databází chráněných předmětů silný nástroj při ochraně a jednoznačné identifikaci majetku. Jízdní kolo s nanesenými mikrotečkami je dále opatřeno varovnou samolepkou a majitel získá současně i registrační průkaz. Cílem projektu je dát jízdnímu kolu identitu, odradit potenciálního pachatele a tím i zvýšit pravděpodobnost jeho dopadení nebo zamezit prodeji odcizeného kola dál.

„V rámci prevence kriminality jsme připravili pro Kladeňáky tuto možnost, jak si své jízdní kolo co nejlépe ochránit v průběhu letních a podzimních měsíců července, srpna, září a října na vybraných kladenských policejních odděleních,“ řekla kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová. První značení se v Kladně uskutečnilo již v roce 2018. Umělou DNA během prvního roku získalo 150 kol, a dokonce i koloběžek, v celkové hodnotě 3,8 milionů korun, o rok později dalších 138 kol za více něž 2,2 milionů korun a zájem nadále stoupá.

Vloni se k akci připojila v Kladně i městská policie. „Své kolo si může nechat identifikovat každý občan starší 15 let, který doloží doklad o své totožnosti a doklad o koupi kola. Přivezené kolo musí být čisté, suché a technicky způsobilé. Vlastní značení probíhá na dvou služebnách Policie ČR Kladno v ul. Kosmonautů 2117 a na náměstí Edvarda Beneše 1613, nově i v sídle Městské policie Kladno na náměstí Starosty Pavla 44. Pracovníci kladenského magistrátu následně zajistí přenos informací do registru města i mezinárodního registru,“ připomněla policistka.

Termíny určené na měsíc srpen 2021



Policejní služebna obvodního oddělení Kladno Kročehlavy, ul. Kosmonautů 2117:

4. srpna 2021 od 08.00 do 18.00 hodin



Policejní služebna obvodního oddělení Kladno město, nám. Edvarda Beneše 1613:

24. srpna 2021 od 08.00 do 18.00 hodin



MP Kladno, nám. Starosty Pavla 47:

10. srpna 2021 od 12.00 do 18.00 hodin

14. srpna 2021 od 09.00 do 15.00 hodin

19. srpna 2021 od 08.00 do 15.00 hodin