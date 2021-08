Město Kladno vstoupilo do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (Pakt). Inovátorské mezinárodní společenství směřuje k dosažení minimální uhlíkové stopy a z měst do roku 2050 hodlá vybudovat odolné prostředí s energetickou politikou šetrnou k přírodě.

Radnice v Kladně. | Foto: Deník/Jana Káninská

Vstup do ambiciózní iniciativy je dalším mezníkem Kladna na cestě za vyšší ochranou klimatu, respektive nižšími emisemi skleníkových plynů a také dosahování energetických úspor. Kladno v letošním roce dokončilo i významný strategický dokument – Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který je podmínkou pro vstup do Paktu. Zavázalo se v něm mimo jiné různými opatřeními snížit emise oxidu uhličitého (CO2) o minimálně 40 procent do roku 2030 oproti roku 2019 a zvýšit odolnost města vůči dopadům změny klimatu.



To jsou i hlavní cíle Paktu. „Dosáhnout těchto závazků se budeme maximálně snažit prostřednictvím úspor energie, zvyšováním energetické účinnosti a využíváním energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy, teplárenství a veřejného osvětlení a také vhodnými adaptačními opatřeními,“ uvedl radní pro oblast rozvoje Ondřej Rys.