To je první vlaštovka společné práce fakulty a vodáren. Po podpisu memoranda o spolupráci mezi fakultou, vodohospodáři a městem Kladnem to řekl proděkan fakulty Jozef Rosina.

Kladenský primátor Dan Jiránek při podpisu memoranda připomněl, že partnerství mezi městem, vysokou školou a vodohospodáři velmi upevnila také koronavirová krize. Fakulta totiž bleskurychle vytvořila prototyp jednoduchého plicního ventilátoru, který umožňuje pacientům s těžkým průběhem nemoci přežít kritické dny. Prototyp byl vyvinut i díky velkému finančnímu příspěvku Středočeských vodáren a dnes už je přístroj v komerční výrobě a dostupný pro zdravotnictví.

"Ukázalo se, že ČVUT je velmi platnou výzkumnou a vědeckou základnou a že umí velmi rychle reagovat. A ukázalo se rovněž, že příspěvek vodáren na vývoj plicního ventilátoru CoroVent byl mimořádně užitečný. Spojení obou institucí je šťastné a doufám, že bude pokračovat," řekl Dan Jiránek.

"Naše kolegyně chemičky se zabývají ekologií vody, zkoumají například, jaký dopad má vypouštění hormonů, léků a dalších látek do odpadních vod. Je to problém antikoncepce, nanomateriálů a mírně radioaktivních látek, které se objevují v odpadních vodách a nikdo neví, co přesně mohou způsobit. Tímto výzkumem bychom, společně se Středočeskými vodárnami, chtěli přispět k řešení tohoto problému," uvedl proděkan Rosina.

Jedním z konkrétních výstupů spolupráce, stvrzené podpisem memoranda, je také vznik společného výzkumného střediska neboli vzdělávacího institutu v areálu bývalých kasáren. Zde už fakulta svoje prostory má a od města získala další budovu.

"Tato budova má být celá věnovaná biologii a chemii, to znamená, že společná práce s vodohospodáři by probíhala právě zde," doplnil Jozef Rosina. "Vidím velký prostor v telemetrii, přenosu dat, sběru dat, ověřování, vyhodnocování, trendy a tak dále," vyjmenoval další oblasti spolupráce vodáren s vysokou školou technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup a doplnil: "Spousta práce je také se ztrátami vody, kde se dají kritická místa vyhledávat pomocí umělé inteligence. Jednoduše řečeno: z obou stran se nabízí spousta průsečíků naší činnosti."

Podle generálního ředitele Středočeských vodáren Jakuba Hanzla je myšlenka společného vzdělávacího institutu vysoké školy a vodohospodářů dosud v počátcích: "Není vůbec rozhodnuto o podobě, podmínkách a zda vůbec institut bude stát. Nicméně práce na tom intenzivně pokračují a pokračovat budou - bez ohledu na existenci institutu máme společný zájem o spolupráci."