„Naučné středisko funguje třináctým rokem. Zájem veřejnosti nás velmi těší, proto jsme rádi za možnost vybudování dalšího prostoru. Nová budova by měla vzniknout v sadu v sousedství té stávající. Bude o velikosti jedné učebny, která pojme dalších třicet lidí, kteří zde budou moci pracovat a účastnit se různých aktivit hlavně při nepřízni počasí. Vytvořením nového prostoru se sociálním zázemím se nám podaří oddělit pobytovou část od výukové,“ vysvětlil ředitel Starý.

„Záměr jsme měli v hlavě delší dobu. Díky podpoře primátora Milana Volfa a vedení města Kladna, kteří se rozhodli do Čabárny nyní více investovat, by se to mohlo podařit. Čekáme, až náš požadavek vyhodnotí ministerstvo," doplnil ředitel.

Zelené Kladno: Panská louka se změní v park. Za osmdesát milionů korun

Vybudováním učebny přibudou podle Petra Starého i další výukové programy, které zajišťuje okolo šesti kmenových lektorů a další externě najímaní spolupracovníci.

Projekt město předložilo letos v lednu v rámci dotační výzvy Operačního programu Životní prostředí. Odhadovaná výše investice by neměla přesáhnout 25 milionů korun, přičemž dotace by měla pokrýt z 80 procent nákladů.

Moderní stavba se zelenou střechou

Nová budova bude podle náměstka primátora Přemysla Mužíka příkladem environmentálně a energeticky plusového objektu. Stavba bude vybavena ukázkovými moderními technologiemi – fotovoltaikou, solárním ohřevem vody, systémem zadržování dešťovky a využití takzvané šedé vody, tepelným čerpadlem, termoizolací, stínící technikou a podobně. Součástí připravované investice je i výsadba prvků aktivní zeleně, včetně zelené střechy, vybavení prostor a pořízení pomůcek pro výuku a měření.

V Euroinstitutu Leoše Středy v Neprobylicích se uskutečnil 1. ročník akademie

„Cílem je i motivovat návštěvníky centra k dalšímu vzdělávání, případně zapojení se do ostatních aktivit ekocentra v rámci rodiny, zaměstnání či kolektivů. Jedním z dalších významných cílů je probudit zájem o příměstskou turistiku a návštěvu areálu, který poskytuje mnoho podnětů nejen ekologické výchovy,“ doplnil náměstek Mužík.

NSEV se nachází těsně za Kladnem ve směru ze Švermova na Brandýsek v přírodním areálu, kde jsou i další komplexy, jako Vodní park Čabárna provozovaný soukromým subjektem a dále i záchranná stance AVES pro ohrožené živočichy.