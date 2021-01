Některé nutné práce již běží. Během nucené covidové pauzy dochází k úpravám například v aquaparku. „Po letech užívání je třeba provést výměnu vzduchového bazénku s masáží, kde byl zjištěn únik a prosak vody stavební konstrukcí,“ sdělil jednatel Sportovních areálů města Kladna a náměstek primátora Jiří Chvojka a zdůraznil, že je nutné provést celkovou výměnu. „Zároveň se nabízí možnost zvýšit počet masážních lůžek pro návštěvníky. Vše bude vyhotoveno z nerezu,“ doplnil.

Pracovalo se i na velké vodní atrakci Kamikadze. Tu město za 50 milionů korun pořídilo relativně nedávno, v uplynulé sezóně ale přesto byla nárazově mimo provoz. „Problém byl ve frekvenčním měniči, který zhoršoval cílový dopad. Podařilo se ho ale k spokojenosti naší a především návštěvníků vyřešit,“ dodal Chvojka.

Investice se ale netýkají jen areálu pro vodní sporty. Ještě letos by město chtělo provést výměnu umělého trávníku fotbalovém hřišti v ulici Františka Kloze. Pomoci by k tomu mohlo případné získaní dotace. „Na přípravě již pracujeme. Současný umělý trávník už je za hranicí životnosti. Rádi bychom byli i za nové oplocení hřiště,“ podotkl Chvojka.

Mnohem větším projektem je pak nákladná rekonstrukce městského fotbalového stadionu Františka Kloze, kde probíhají utkání fotbalistů SK Kladno. Podle jednatele je nutné vyřešit stav tribun, fasády i celkového zázemí pro sportovce. Přednostně by zřejmě došlo na zadní tribunu, která je směrem k zimnímu stadionu. „Už není v dobrém stavu. Bude jednou z prvních věcí, které budeme muset vyřešit,“ dodal Chvojka.

Na Sletišti by pak chtěli co nejdříve uvést do života parkourové hřiště, které uspělo mezi projekty participativního rozpočtu. Obsahovat má stěnové a trubkové prvky, které lze vzájemně kombinovat. „Jde o variabilní stavebnicový systém překážek a prvků. Materiálově je systém řešen tak, aby co nejvěrněji simuloval skutečné městské prostředí a tak poskytoval při tréninku reálnou odezvu,“ popsal náměstek.

Ve hře jsou i další plány. Vedení města přemýšlí o výstavbě nové plavecké a víceúčelové haly včetně parkovacího zázemí pro návštěvníky sportovních areálů a Sporthotelu Sletiště. Dlouhodobou vizí je i vybudování saunového světa, který by mohl vzniknout například v sousedství hokejbalové arény. Jde ale zatím jen o záměry.

Vzhledem k tomu, že rozpočet na letošní rok ještě není odsouhlasený, konkrétní částky na projekty lze jen odhadovat. „Vše jsou zatím jen odhady a rozhodující budou až vysoutěžené reálné ceny, které se mohou od našich předpokladů lišit," dodal náměstek primátora.