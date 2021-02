„Pilotní řešení by se měla uskutečnit ve třech městech, v portugalském Cascais, irském Corku a právě u nás v Kladně. Konsorcium usiluje o uplatnění nejinovativnějších technologií podle potřeb každého města,“ předeslal radní pro rozvoj města Ondřej Rys (Volba pro Kladno).

Kladno by případně do projektu zapojilo Domov pro seniory v ulici Františka Kloze a také sportovní areály. Dojít by mohlo například k instalaci chytrých technologií, čidel nebo také fotovoltaických panelů či nabíjecích stanic pro elektromobily.

Projekt District Chameleon je ojedinělý a velmi praktický. Částečně je zaměřen na výzkum, ale většinově se soustředí na přímé zavádění technologií. Kladno obdrželo nabídku účasti i díky tomu, že již aktivně pracuje na budoucnosti energetiky ve městě i přes projekt SPARCS.

„Vytváříme tím městu dobré jméno i v zahraničí. Uvidíme, zda bude žádost, kterou koordinovala izraelská společnost Argentum LTD, úspěšná, a budeme tak moci začít na konci letošního roku s implementací dalších a již více konkrétních chytrých efektivních a udržitelných řešení v energetice,“ doplnil David Škorňa, koordinátor SPARCS za Kladno.