Kladno upraví parametry pro rozvoj průmyslové lokality Vojtěšská huť. Změny regulačního plánu už odsouhlasili zastupitelé. Podle primátora Dana Jiránka (ODS) hrozilo, že by soud mohl plán zrušit. Třicítka podnikatelů působících v lokalitě totiž označila původní plán za omezující pro rozvoj podnikání.

V pozadí vápenné pece v areálu bývalé huti Koněv. | Foto: Robert Božovský

Nový dokument počítá se zachováním vápenné pece Vojtěšské huti. Tu by rádo město získalo do svého majetku. Plán má podporovat rozvoj podnikání. Dokonce by zde mohlo vzniknout i filmového studio. „Velkou část území bylo dosud možné využívat pouze dočasně. Chceme, aby se území stabilizovalo a vlastníci měli chuť do objektů investovat. Aby to udělat mohli a nemuseli čekat roky, než se změní plán,“ uvedl primátor.