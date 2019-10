Kladno se rozhodlo lépe zadržovat vodu v krajině a vylepšit tím životní prostředí. K tomu má pomoci nově nastolený režim sekání trávy a sázení původních odrůd ovocných stromů. V některých lokalitách v Kladně se proto sníží četnost sečí a zavedeno bude takzvané mozaikové sečení. Při něm je v částech trávníku zachováno prostředí pro hmyz. Řekl to kladenský primátor Dan Jiránek (ODS).

Lépe zadržet vodu v krajině se rozhodlo už letos sousední Slaný a nechalo založit na Masarykově náměstí květnatou louku. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová, Martin Nič

Kladno vyhledává oblasti, kde by se sekalo jen dvakrát ročně. Jednat se bude například o svahy. "Je to metoda pokus omyl, protože je obrovský rozdíl mezi severním a jižním svahem," uvedl Dan Jiránek. Přizpůsobit se musí i technika, která by měla sekat například i vzrostlejší trávu. „Tam, kde je velký pohyb osob a kde si hrají děti, město počítá s tím, že častější sečení zůstane zachováno,“ dodává.