/FOTOGALERIE/ Zamýšlená stavba hypermarketu Globus v Kladně na Růžovém poli rozděluje již několik let Kladeňáky názorově na dva nesmiřitelné tábory. Jedni ho zarytě odmítají a druzí výstavbu dalšího obchoďáku vítají. Kvůli tomu, že předchozí vedení města za primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno), schválilo změnu územního plánu a s developerem podepsalo smlouvu, investorům prakticky už nic nebrání, aby obsadili toto velmi ceněné území. Uzemní rozhodnutí pro Globus běží od dubna.

Růžové pole v Kročehlavech. | Foto: Deník / Michal Bílek

Jelikož současné vedení města v čele s primátorem Danem Jiránkem (ODS) vyčerpalo veškeré možnosti, jak stavbě zabránit, snaží se nyní alespoň o to, aby uchránili co nejvíce životní prostředí. Město aktuálně vybralo ze tří návrhů takový, jenž dá vzniknout lesoparku se sportovními prvky. „Na pozemcích, které se nacházejí od budoucího Globusu směrem k lesu, bychom rádi vybudovali zónu se zelení pro trávení volného času, kde by mohli lidé i sportovat. Rádi bychom, aby se podoba lokality spíše přiblížila lesoparku nebo lesu, jenž naváže přímo na Bažantnici,“ řekl primátor Kladna, Dan Jiránek.