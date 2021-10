Zásadní změnu v nakládání s obecními domy a byty připravuje město Kladno ve spolupráci s příslušnými odděleními kladenského magistrátu a Správou bytového fondu. Doposud se volné městské jednotky dalším uživatelům nabízely ve stavu, jak je opustili poslední nájemníci. Město proto v budoucnu plánuje provádět systémové opravy domů, investovat do nich, včetně základní úpravy uvolněných bytů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Stehlík Lubomír

„Aktuálně probíhá v Kladně další výběrové řízení na volné městské byty ještě dle dosavadní politiky, to se ale v budoucnu změní. Někteří nájemníci bývají zadlužení, neplatí městu nájem, nemají na řádnou údržbu bytu, a když ho opouštějí, zanechají místnosti často ve velmi žalostném stavu. To pro budoucí uživatele vždy znamenalo až statisícové náklady na rekonstrukci bytu, což není spravedlivé. Proto jsme se v budoucnu rozhodli nejen pro soustavné zvelebování bytového fondu, ale také právě základní úpravy uvolněných bytů, které jdou do výběrových řízení,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Chvojka.