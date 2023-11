Kladenští gymnazisté a studenti Střední školy v ulici Edvarda Beneše si společně s dalšími osobnostmi veřejného života v pátek 10. listopadu dopoledne už tradičně připomněli Den válečných veteránů, který je v historii zapsán datem 11.11. Na počest padlých hrdinů z první světové války vysadili gymnazisté v parku před školou už podruhé makové pole z vlastnoručně vyrobených kvítků vlčích máků.

Den válečných veteránů v Kladně | Video: Jitka Krňanská

Kromě politických osobností nechyběli při setkání ani členové Československé obce legionářské Kladno a stejně tak členové Spolku za zachování odkazu českého odboje, za které při pietním setkání před gymnáziem promluvila předsedkyně Gabriela Havlůjová. Kromě piety před gymnáziem vážení hosté včetně zástupců Sokola a armády položili květinové věnce k pomníku padlých na náměstí Svobody v Kladně.

Den válečných veteránů se celosvětově slaví 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě první světové války a staly se proto symbolem tohoto svátku. Organizace Post Bellum se k němu přidala poprvé v roce 2014, aby veřejnosti přiblížila příběhy našich válečných veteránů.

Zdroj: Jitka Krňanská

Jako každý rok, i letos se k významnému dni připojuje dále například i Středočeská vědecká knihovna knihovna Kladno (SVK), která se zapojila do finanční sbírky. „Pořízením květu přispějete na přímou pomoc veteránům a dalším bojovníkům za svobodu prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa. Výtěžek sbírky jde také na to, aby se na jejich příběhy nezapomnělo,“ připomněla Jitka Hrušková z SVK. Sbírka trvá do 30. listopadu do 19 hodin.