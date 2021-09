„Elektrobusy pokrývají linku 610, která vyjíždí ze zastávky Tržnice v Kročehlavech a přes Sítnou, Central a náměstí Starosty Pavla do konečné zastávky Zádušní,“ informoval kladenský primátor Milan Volf. „Elektrobusy jsou vybaveny moderními technologiemi, od bezpečnostních po informační. Samozřejmostí jsou podmínky pro usnadnění přepravy hendikepovaných cestujících, vnější a vnitřní informační systém pomáhá i slabozrakým. I maminky s kočárky mohou využít výklopnou plošinu u vstupních dveří. Komfort uvnitř vozidla zajišťuje nízkopodlažní provedení, klimatizace a například i možnost připojení na síť WiFi,“ dodal Wolf.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.